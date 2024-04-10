送愛到離島虎井 澎湖國際青商會義舉感人

澎湖國際青商會送愛到虎井，舉行藝文表演活動。（馬公市公所提供）

2024/04/10 20:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際青年商會今（10）日舉行「送愛到虎井」公益活動，展現了對離島偏鄉教育及社區的關懷，不僅為虎井的小學及國中學生帶來了歡樂，也讓當地居民深切感受到來自澎湖青商會的溫暖與關懷。

活動亮點包括了快樂先生工作室總監姜牧呈的小丑喜劇魔術，帶來了歡聲笑語；巧克力陳若儀陶笛與腹語演出，展現了音樂與口技的魅力；以及沈峻宇幻術表演，將現場觀眾帶入了神奇的魔法世界。這些精采的演出，不僅豐富了虎井居民的文化生活，更是為孩子們打開了一扇窗，讓他們體驗到藝術的無限可能。

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本身是青商會資深會員的馬公市長黃健忠表示，由衷感謝澎湖國際青年商會團隊與表演者的公益演出，此次澎湖國際青年商會送愛到虎井公益活動充分展示了對社區的關愛和對教育的支持，是值得所有社會組織學習的典範。

黃健忠進一步提到，透過這樣的活動為偏鄉地區帶來了物質上的支持，更重要的是，用文化表演的形式，為當地居民帶來了精神上的慰藉和歡樂，在在證明了文化和藝術在提升社區凝聚力和生活品質方面所擁有的獨特力量。

黃健忠期待未來能有更多此類活動，以促進偏鄉地區的文化發展，讓每一位居民都能感受到社會的溫暖與關懷。市長室主任林建勳、虎井里長陳大川、虎井里社區發展協會理事長黃回棟、虎井國小校長劉怡芬，澎湖國際青年商會會長陳宏吉、輔導會長蘇方蕙、法制顧問陳志龍、節慶聯歡委員會主委黃雅璇等都出席。

小丑表演在虎井表演，帶來快樂。（馬公市公所提供）

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