苗栗5場綠色旅遊 免費邀你來玩

苗栗縣政府環保局於4、5月辦理「2024 Earth day 行尞苗栗 環教Time」綠生活系列活動，推出5梯次綠色旅遊，活動皆免費。（苗栗縣政府環保局提供）

2024/04/10 21:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府環境保護局為響應地球日並推廣淨零綠生活，於4、5月辦理「2024 Earth day 行尞苗栗 環教Time」綠生活系列活動，結合縣內環境教育設施場所、環保餐廳及綠色運具，推出5梯次綠色旅遊，活動皆免費，首場「行尞小鎮鐵馬漫旅」於20日登場，11日上午10點起開放線上報名。報名網址為：https://reurl.cc/YVADXO，名額共80人，額滿為止。

環保局表示，5梯次活動依序為20日的「行尞小鎮鐵馬漫旅」、27日的「慢行山海交會點」、5月4日的「探探鹽之way」、5月18日的「淺山森林五感走讀」及5月25日的「遶尞客庄茶文化尋旅」。每場活動將於活動前兩週開放線上報名，相關資訊敬請鎖定「苗栗i環教」FB粉絲頁（https://www.facebook.com/miaoliee/）。

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首場「行尞小鎮鐵馬漫旅」，將帶領參加民眾騎乘鐵馬低碳漫遊公館鄉的黃金小鎮，行尞在地巷弄故事，並安排苗栗農改場的環境教育體驗課程，邀民眾用不一樣的方式走讀苗栗，一同響應永續綠生活。

環保局長陳華盛表示，環保永續、低碳淨零已是國際共識，期待透過系列的「慢慢行、好好尞」綠生活系列活動，喚起民眾環保意識，帶領民眾以實際行動落實低碳綠生活。

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