視察苗栗台3線「絕命彎道」 王國材：增設固定式測速桿

苗栗縣台3線102至103公里路段為連續彎道，發生多起大型重機騎士高速壓車過彎致摔車傷亡事故，被稱為「絕命彎道」。（記者彭健禮攝）

2024/04/10 13:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台3線102至103公里路段為連續彎道，發生多起大型重機騎士高速壓車過彎致摔車傷亡事故，被稱為「絕命彎道」。交通部長王國材今（10）日上午到場視察，提出在彎道增設固定式測速桿的初步方案，並呼籲大型重機騎士遵守速限行駛。

台3線苗栗縣三灣至獅潭鄉區間多處彎道，吸引許多大型重機騎士車遊及「追焦手」群聚捕捉騎士壓車過彎畫面；其中台3線三灣鄉102至103公里路段的連續彎道，發生多起大型重機騎士因高速壓車過彎不慎自摔或外拋對向車道與他車發生撞擊的死傷事故，被稱為「絕命彎道」。

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公路局與苗栗縣政府雖已在台3線103.2公里至108公里路段設置區間測速，但也出現大型重機騎士「鑽漏洞」，在區間測速路段內來回馳騁的亂象，使得台3線102到103公里路段彎道事故頻仍，苗栗縣警察局統計，該路段於去年1月至今年2月間，計發生31件交通事故。

立委邱鎮軍藉立法院交通委員會考察苗栗縣交通建設，邀交通部官員前往台3線103公里彎道了解實際狀況，縣長鍾東錦則率縣府工務處、警察局相關人員出席。中華民國警察之友總會常務理事、聯電榮譽副董事宣明智的女婿於15年前，也因騎大型重機在台3線103公里處發生意外死亡，宣明智今天也現場關心與提供建議。

王國材聽取公路局、苗栗縣政府工務處簡報說明針對台3線102至103公里路段連續彎道，除已設置區間測速系統，也在彎道雙向車道間設置中央分隔柱，並縮減彎道車道、擺設充水式護欄及路肩劃設槽化線等加強作為後表示，台3線速限60公里，若大型重機能遵守速限行駛，也不會出現壓車過彎的情形，提出在彎道增設固定式測速桿的初步方案。

另，鍾東錦反映，現今公路局於彎道擺設充水式護欄，能避免車輛衝入對向車道，也能阻絕追焦手拍攝，但不美觀，與「浪漫台3線」違和。王國材則回應，公路局有規劃設置矮灌木叢植栽的中央分隔島方案，後續由公路局就既美觀又安全的原則來執行。

交通部長王國材今（10）日上午到苗栗縣台3線「絕命彎道」視察，提出在彎道增設固定式測速桿的初步方案，並呼籲大型重機騎士遵守速限行駛。（記者彭健禮攝）

交通部長王國材今（10）日上午到苗栗縣台3線「絕命彎道」視察，聽取公路局簡報。（記者彭健禮攝）

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