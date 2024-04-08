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火炎山隧道內「軋車、翹孤輪」攏來！苗栗警方已鎖定目標

機車騎士在隧道內比YA大合照。（翻攝「社會事新聞影音」）

機車騎士在隧道內比YA大合照。（翻攝「社會事新聞影音」）

2024/04/08 12:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士「軋車」競速、「翹孤輪」行駛等誇張行為的剪輯影片。對此，苗栗警方證實，事發於4月7日凌晨3點許，獲報前往群聚人車已離去，已調閱周邊監視器追查相關人車到案，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

網路社群「社會事新聞影音」張貼一段剪輯影像，內容顯示數十輛的汽車停放在隧道內兩側車道旁，同時也有大批群眾聚集在隧道內，疑似封隧道進行車聚，另有片段顯示多名機車騎士在隧道內「軋車」競速及以機車後輪著地、前輪翹起的「翹孤輪」方式行駛，甚至在隧道內比「YA」大合照，行徑囂張。影片內容指出地點位於苗栗縣火炎山隧道。

對此影片，苗栗警分局今天證實，4月7日凌晨3點許接獲民眾報案指稱，苗栗縣火炎山隧道有多輛機車在隧道內競速危險駕車，巡邏員警立即趕赴現場並通報鄰近通霄警分局啟動區域聯防。

苗栗警分局表示，但當時員警到達時，競速車輛已駛離，已立即調閱監視器追查相關人、車，將依刑法公共危險罪嫌偵辦移送，舉發相關交通違規，並持續加強規劃防制危險駕車勤務。據調閱監視器查證，是外縣市車輛，以貨車、廂型車將機車載運到該地點，已鎖定目標偵辦中。影片內除了火炎山隧道，另有錫隘隧道場景。

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

網路社群流傳一段大批汽機車輛聚集在苗栗縣火炎山隧道內，並有機車騎士軋車競速、「翹孤輪」行駛等行為。（翻攝「社會事新聞影音」）

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