春燕報到！連2年在伊達邵遊客中心築巢 日月潭生態添看頭

日月潭伊達邵遊客中心監視器周邊赫見燕子築巢。（圖由民眾提供）

2024/04/08 07:14

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭國家風景區伊達邵遊客中心大樓外牆，去年首度有燕子飛來築巢，如今春天腳步到來，又見燕子築新的巢穴，絲毫不受水位直直落影響，令民眾直稱，日月潭果真是風水寶地！

日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）表示，此次燕子築巢地點位於伊達邵遊客中心監視器周邊，不像去年位於遊客中心大樓外牆，所以往來的遊客也會較多，提醒民眾也要小心燕子從天而降的鳥屎「空襲」。

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其實，燕子是一種與人相當親近的鳥類，甚至因極具靈性而有「鳥界風水大師」之稱，以科學角度而言，燕巢是泥土做的，若遭到風吹雨淋便可能會塌垮損毀，燕子選在遊客中心屋簷下築巢，不但可遮風避雨，還可降低被蛇類或猛禽侵犯的機率，這與人們口中所謂的風水寶地的道理是一樣的。

日管處進一步表示，2層樓建築的伊達邵遊客中心，在去年8月整修完工重新啟用後，目前1樓有遊艇售票處、特產品店、緊急醫療站、公廁、哺乳室等設施；2樓為管理站辦公室及遊客中心，提供旅遊諮詢、摺頁、行動電源租借、穆斯林祈禱室等各項服務，如今又見燕子前來築巢，也再度讓人看到日月潭多樣化生態的一面。

此外，燕子雖不是保育類動物，但也不可予以騷擾、獵捕或宰殺，日管處呼籲民眾對於燕子及燕巢能謹守遠觀不可褻玩原則，違者可依野生動物保育法相關規定，處2萬至10萬元不等罰款，值得注意。

燕子在日月潭尋找築巢地點。（圖由民眾提供）

燕子去年在日月潭伊達邵遊客中心外牆所築的鳥窩獲完善保護。（圖由日管處提供）

日月潭伊達邵遊客中心監視器周邊赫見燕子築巢。（圖由民眾提供）

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