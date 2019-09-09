4.5K長「彰化北橫公路」不愁錢了 就等48棟屋主點頭

2019-09-09 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕被冠上「彰化北橫公路」之稱的大埔排水溝堤岸道路拓寬工程，全長4.5公里，工程和用地徵收與地上物補償總費約26億元，中央和縣府都已編列經費，錢不成問題，今年年底即將完成工程細部設計規劃，不過，最敏感的土地徵收，預估會有28棟磚造和20棟鐵皮建築物因此受到影響，一切都要取得地主或屋主同意，明年才有機會發包動工，3年後竣工通車。

這項工程是前縣長魏明谷和民進黨立委黃秀芳、前彰化市長邱建富等人共同向中央爭取優先納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，現任縣長王惠美延續推動，去年（2018）內政部同意核發經費，最慢2022年前須動工興建，否則經費掃庫。

道路拓寬工程起點為台19線彰水橋，往東跨越國道1號中山高速公路及穿越台鐵縱貫鐵道後，沿線與省道台1線中山路、縣道137線大埔路等平交，終點銜接至中興路口，約4.5公里長；現況，為八卦山溪流匯流而下的大埔截水溝，南、北兩側為5到6米寬防汛道路，跨越中山路和中山高彰化交流道旁彰化果菜市場彩虹橋前環河街，雖為防汛道路，車流量卻極高，上下班尖峰時段更是用路人避開彰化市中華西路、中央路與中山路等複雜路段的「捷徑」要道。

依工程計畫，路擬拓寬成南北各約逾9米寬，從現況單向改成雙向通行，現況跨越彰化交流道聯絡道平面路況改為高架跨越，整條道路有平面也有高架路段，路寬平坦好通行，更棒的是，可由現況防汛道路提高成一般縣道，用路人通行更有安全保障。

工務處長林漢斌表示，26億元的工程總經費縣府自籌約5億元，中央和縣府逐年編列經費，工務處明年歲出預算中已匡列用地徵收和工程等相關費用，經費問題已解決，希望今年年底前完成公聽會，取得地方同意，目前初估沿線私人土地2萬1000平方公尺（約6353坪）、地上有結構物建造含磚造和鐵皮建材約6000平方公尺（約1815坪），當中包括28棟磚造建築和20棟鐵皮建築。

當地居民擔心一旦配合拓寬馬路，房子被拆沒了？沿線從起點到終點等多處路段，不乏有集合式住宅大樓，居民顧慮房子要拆、削一半，日後怎麼住人啊？

對此，林漢斌指出，受影響以鐵皮工廠和工廠加蓋圍牆為主，建築物多數是老舊房子，已儘量避開社區大樓，拓寬路線終點中興路口的龍邸社區大樓，僅社區大門前的小公園會作為道路拓寬用地，建築物本體不受影響，縣府會在公聽會向居民說明清楚，化解疑慮。

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