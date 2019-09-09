4.5K長「彰化北橫公路」不愁錢了 就等48棟屋主點頭

〔記者張聰秋／彰化報導〕被冠上「彰化北橫公路」之稱的大埔排水溝堤岸道路拓寬工程，全長4.5公里，工程和用地徵收與地上物補償總費約26億元，中央和縣府都已編列經費，錢不成問題，今年年底即將完成工程細部設計規劃，不過，最敏感的土地徵收，預估會有28棟磚造和20棟鐵皮建築物因此受到影響，一切都要取得地主或屋主同意，明年才有機會發包動工，3年後竣工通車。
這項工程是前縣長魏明谷和民進黨立委黃秀芳、前彰化市長邱建富等人共同向中央爭取優先納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，現任縣長王惠美延續推動，去年（2018）內政部同意核發經費，最慢2022年前須動工興建，否則經費掃庫。
道路拓寬工程起點為台19線彰水橋，往東跨越國道1號中山高速公路及穿越台鐵縱貫鐵道後，沿線與省道台1線中山路、縣道137線大埔路等平交，終點銜接至中興路口，約4.5公里長；現況，為八卦山溪流匯流而下的大埔截水溝，南、北兩側為5到6米寬防汛道路，跨越中山路和中山高彰化交流道旁彰化果菜市場彩虹橋前環河街，雖為防汛道路，車流量卻極高，上下班尖峰時段更是用路人避開彰化市中華西路、中央路與中山路等複雜路段的「捷徑」要道。
依工程計畫，路擬拓寬成南北各約逾9米寬，從現況單向改成雙向通行，現況跨越彰化交流道聯絡道平面路況改為高架跨越，整條道路有平面也有高架路段，路寬平坦好通行，更棒的是，可由現況防汛道路提高成一般縣道，用路人通行更有安全保障。
工務處長林漢斌表示，26億元的工程總經費縣府自籌約5億元，中央和縣府逐年編列經費，工務處明年歲出預算中已匡列用地徵收和工程等相關費用，經費問題已解決，希望今年年底前完成公聽會，取得地方同意，目前初估沿線私人土地2萬1000平方公尺（約6353坪）、地上有結構物建造含磚造和鐵皮建材約6000平方公尺（約1815坪），當中包括28棟磚造建築和20棟鐵皮建築。
當地居民擔心一旦配合拓寬馬路，房子被拆沒了？沿線從起點到終點等多處路段，不乏有集合式住宅大樓，居民顧慮房子要拆、削一半，日後怎麼住人啊？
對此，林漢斌指出，受影響以鐵皮工廠和工廠加蓋圍牆為主，建築物多數是老舊房子，已儘量避開社區大樓，拓寬路線終點中興路口的龍邸社區大樓，僅社區大門前的小公園會作為道路拓寬用地，建築物本體不受影響，縣府會在公聽會向居民說明清楚，化解疑慮。
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防汛道路約5到6米寬，僅能單向通行。（記者張聰秋攝）
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大埔截水溝拓寬工程加強迴轉橋的交通功能。（記者張聰秋攝）
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大埔截水溝道路拓寬工程跨過中山高彰化交流道的部分將採高架道路設計。（圖由縣府提供）
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大埔截水溝拓寬工程跨越排水溝的橋段，採流線的鋼骨建材建蓋橋樑。（圖由縣府提供）
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大埔截水溝拓寛工程終點中興路段模擬示意圖。（圖由縣府提供）
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大埔截水溝拓寬工程起點中山高彰化交流道彰水路模擬示意圖。（圖由縣府提供）