台南林默娘公園陳展噴射教練機 網驚：媽祖「扛飛彈」護台灣？

安平港濱歷史公園陳展由高雄岡山退役的T-33噴射教練機。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/12 21:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平港濱歷史公園陳展T-33噴射教練機，配備的副油箱乍看下神似飛彈，由於附近是林默娘公園，網友驚呼：「媽祖要扛火箭筒了嗎」、「扛飛彈護台灣」。

為推動全民國防教育，對軍事文化資產保存盡一份心力，台南市府向國防部爭取國防除役軍機在台南陳展，經國防部評估及審核同意，從高雄岡山、花蓮、嘉義基地送來各式機種。

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陳展機種包括F-5E戰鬥機、F-5F戰鬥機、F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等，預計今年6月底前上架完成。

南市文化局表示，其中包含戰鬥、教練、救護等不同功能，將分別規劃展陳於仁德二空眷村文化園區（F-5E）、安平德陽艦園區（F-5F）、港濱歷史公園（T-33等6架）。陸續進行軍機遷運、組構、定位及照明等展示作業，將於安平形成帶狀軍事文化展區，提升觀光效益，也能讓國人更加認識國軍維繫台海和平穩定的歷史過程。目前已運到安平港濱歷史公園第1架飛機即為T-33噴射教練機。

至於被譽為功勳艦的「中海艦」，由於陳展維護很不容易，台南市長黃偉哲表示，原本打算引進退除役軍艦，但是工程比較龐大，加上安平港區有商港用途，停泊軍艦可能影響使用功能，評估不合適。因此先進駐空軍退役飛機，未來可再邀集陸軍退役戰車，加上德陽艦，「陸海空全到齊」，可讓軍事迷大飽眼福。

南市文化局表示，陳展區域是在港濱歷史公園，只是林默娘雕像非常大尊很吸睛，歷史公園作為呈現台南歷史經緯與對外互動的場域，所以才會選擇把見證近代台灣史的軍事文物放在這裡。對於網友納悶「飛機朝內陸不朝外海方向，感覺很怪」，文化局表示，評估兩側機翼開展範圍避免太擠，以及現地空間條件作為擺置方向，以達到最佳陳展視覺效果。

T-33噴射教練機的副油箱。（記者洪瑞琴攝）

德陽艦園區陳展M5A1 Stuart 輕戰車及榴彈砲。（記者洪瑞琴攝）

德陽艦園區陳展S-2T反潛機鯊魚機。（記者洪瑞琴攝）

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