頭份交流道北側省道擬拓寬 近30戶違建戶待拆

2019-07-16 19:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〔省道台1線苗栗縣頭份市中華路銜接中山高速公路頭份交流道，上下班時段車流量大，公路總局去年於南端北上路段增闢2車道，有效紓解車潮，公路總局再規劃於下匝道的北端160公尺路段進行道路拓寬，正於委外設計階段，後續還待查報、拆除違建戶後，才會進場施工，期程未定。

頭份交流道鄰近市區，銜接中華路，是北上新竹的重要交通樞紐，但每逢上下班尖峰時段，無論是省道、國道都塞成一團，用路人抱怨連連。苗栗縣政府去年淨空中華路北上於自強路至顯會路口的32戶違建，公路總局進場施工，增設2車道及人行道，分流北上及匯入交流道車潮。

苗栗縣政府今年5月拓寬交流道北側出口，增闢右轉車道，讓原有的3線道改為4線道，雖然讓直行與右轉車輛能先行分流，但匯入中華路北側路段時又只剩2車道，與直行車輛相爭道，交通問題依然難解。

公路總局正規劃於下匝道後北上往新竹的中華路至武昌街口，約160公尺道路進行拓寬，原2車道擬加擴8至15米寬，預計新增1至2個車道、1人行道，目前正於委外設計階段，確切施工期程未定。

公路總局苗栗工務段段長陳禎康說，初步評估沿線有近30戶違建佔用道路，未來確定工期及細部規劃後，將請頭份市公所協助清點查報違建，擬比照南端施工模式，呼籲違規佔用戶先行自拆，或由苗栗縣政府協助排除後，公路總局同時進場施工。

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