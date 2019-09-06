等了2年上百住戶終於同意 員林果菜市場周邊道路可望拓寬

2019-09-06 13:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林市果菜市場是當地水果蔬菜批發重地，常有大型車輛到此進行採購，造成一般民眾會車不易，且柏油路面不堪卡車重壓，出現坑坑巴巴，買菜就向赴戰場，民怨不斷，希望進行道路拓寬，立法委員陳素月2017年曾向內政部營建署爭取補助2.32億元，進行周邊道路拓寬，但此地位處184公頃市地重劃範圍，產權複雜，遲遲無法拓寬，經過2年等待，上百戶地主終於全部同意徵收，預計年底就能動工。

員林市果菜市場擁有一甲子的歷史，是當地果菜攤販批發的集散地，從早到晚叫賣聲浪不斷，惟大車出入頻頻，在184公頃地重劃後，地方聲浪多次要求市場周邊道路復興路、新生路、惠農路拓寬，但上述道路夾著不少私人土地，徵收不易，立委陳素月近日邀集內政部營建署、彰化縣政府與員林市公所官員，至果菜市場周邊現場會勘，並報告進度。

陳素月指出，她向營建署爭取「彰化生活圈道路交通系統建設計畫」，中央補助撥款2.32萬元，（用地費1億4852萬元、工程費8400萬元），將拓寬復興路12米、新生路10米、惠農路11米，並可改善道路排水問題，提供強降雨時之排水效能。

員林市公所建設課表示，拓寬道路總經費前年3月就核定，但卡在當地土地產權複雜，不少地主不住此地，權狀遺失及查估、變更土地改良物等問題，耗費不少時間，經過2年，終於經過上百戶地主同意辦理徵收，目前已開始辦理招標作業，預計年底就能動工，明年底就能完工。

營建署中區工程處分隊長翁博彥表示，「員林市果菜市場周邊道路改善工程」共分為三個標案進行，第一標為「復興路拓寬及下水道工程」，預計9月9日進行第二次招標；第二標為「果菜市場周邊計畫道路（含惠農路）部分」，預計9月18日將上網公告招標；第三標為新生路北段（莒光路以北）拓寬改善工程，尚在進行規劃設計中，預計最快10月份會進行公告招標。

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