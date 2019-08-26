打通北安平最後一哩路 2021年全線開通

2019-08-26 15:02

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著台南安平舊城區觀光人潮不斷攀升，為紓解安平舊城區交通壅塞問題，位於安平北側的台南市和緯路（三等23號計畫道路），為連通至安平地區最後一哩路，經南市府極力向中央爭取已獲核定補助4.3億元。南市工務局表示，目前已著手辦理用地取得及工程設計，可望2021年底完工全線通車，讓安平舊城路網更完善、交通更通暢。

市議員李啟維今天下午也召開記者會，除了感謝市府對安平交通的重視之外，也希望北外環快速道路和捷運綠線應加緊腳步儘速完成，根本解決安平對外交通問題。

李啟維表示，雖然和緯路只銜接到安北路，沒有改變計畫銜接州平路，不過對於安平對外交通應有不少幫助，例如可以分散民權路和安平路的交通流量，可以紓解每逢假日造成的交通壅塞，對前往安南區上班的民眾也可增加便利性。

工務局表示，和緯路是中西區、北區通往安平的重要道路，平時交通尖峰時間或遇到假日觀光潮，經常造成交通壅塞。和緯路全長約5.4公里，自1989年起至今已依序分10餘期計畫辦理完成開闢北區北門路，往西至華平路共約4.4公里，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸至安平地區1公里路段尚未打通。

工務局表示，因安平舊城觀光地區交通迫切需要改善，經地方積極向中央爭取此最後1公里「中西區和緯路五段延伸工程」，開闢經費約4.3億元日前已獲核定補助。工務局目前已加快腳步辦理用地取得作業及工程設計事宜，預計今年底完成設計，2020年初發包施工，2021年底前完工全線通車。

工務局表示，和緯路新闢工程完成後，路網更趨完整，不但可分擔安平舊城區的車流，使附近交通更為便捷，也可帶動安平區、中西區及北區等地區整體經濟及觀光發展。

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