打通西安街！ 逢甲商圈到水湳園區 20分鐘車程變2分鐘

2019-08-26 15:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真的是交通大便利！台中市從逢甲商圈到水湳經貿園區原無直通道路，兩側通行往往需20分鐘車程繞遠路，中市費時半年打通西安街，現只要花2分鐘就能往來，讓市民開心出入變方便了。

台中市西屯區兩大發展重心「逢甲商圈」和「水湳經貿園區」毗鄰，但兩區已往沒有道路直通，連結兩區的西安街原路底有圍牆阻絕，民眾來往逢甲商圈到水湳經貿園區兩地，不是繞行福星路到河南路再轉，就是福星路到黎明路再轉往水湳園區，分明近在咫尺，卻要費時15到20分鐘繞道而行。

考量兩區屬西屯精華區且有交通流量需求，台中市政府費時半年完成「西安街打通銜接水湳經貿園區」道路工程，今日舉行完工通車祈福典禮。

台中市長盧秀燕原本今日並無公開行程，這項通車典禮舉行前，盧秀燕突然現身主持典禮，市府指出，今日上午晨會結束後，市長判斷時間上還來得及，臨時更改行程趕來參加「西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區」完工通車祈福典禮。

盧秀燕指出，逢甲商圈和水湳經貿園區兩大亮點區域天涯若比鄰，過去被一堵牆堵住，導致兩地來往不便，她聽到地方的期待，上任後立即列為優先推動的道路工程，半年時間，不僅打通，同時拓寬道路，讓來往兩地交通不繞道，未來透過西安街將兩大市政發展區塊聯結，將可進一步帶動周邊的繁榮與發展。

盧秀燕說，市府此次編列855萬元預算，進行長度約195公尺、寬度為8公尺的西安街道路工程，感謝市議會給予支持，也感謝逢甲大學及台電公司分別提供土地使用同意書及同意以租金方式提供道路用地，還有當地里長的奔走幫忙，讓工程儘速完工。

不過，也出席通車典禮的市議員陳淑華則「還原開發史」指出，已往兩區間並無相通道路可行，民眾往往要大老遠繞路進出，前市長林佳龍考量水湳經貿園區與逢甲商圈均是交通流量大的地區，早在3年前就啟動打通道路規劃案，因道路牽涉到逢甲大學校地及台電土地，還請立法院長蘇嘉全協助協調台電土地租用事宜，費時3年規劃協調，經費也是林佳龍任內編列，終在盧市長任內動工完成，是眾人合力下的美滿結果。

建設局長陳大田指出，過去水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲商圈等地區，地方民眾希望能藉由打通西安街，讓兩地串連起來，如今西安街不但打通，且由原6米路拓寬為8米道路，通車後民眾可從西安街直通凱旋七路，並接凱旋路通往黎明路、環中路及河南路，可不必再繞經夜市，並且可直接上74號道路及中清路等，成為另一個替代道路，大幅縮短市民通車時間。

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