回家的路更便利 埔心武英南路拓寬完工

2019-03-29 19:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕不徵地，路也能變寬！彰化縣埔心鄉通往鄰鄉永靖、田尾的路多是羊腸小徑，鄉親回家經常要忍受塞車之苦，埔心鄉公所提出武英南路拓寬工程計畫，向內政部爭取5170萬經費，將原有6米產業道路拓寬為12米，為減少徵地預算，部分路段還設計成「懸浮」道路，挑戰施工難度。埔心鄉長張乘瑜說，武英南路拓寬後，打通了埔心南北道路瓶頸，讓返鄉民眾更便利。

埔心鄉武英南路全長約1公里，北接通往76快速道路的埔新路，南連永靖、田尾鄉的永坡路，原本道路寬度只有6米，緊靠東溝排水部分更只剩3米半寬，連小車交會都有困難，但武英南路可直上國道，減少7至10分鐘車程，不少人反映希望能拓寬道路，解決塞車之苦。

張乘瑜指出，武英南路原本只是一般道路，為了爭取補助，2016年向內政部都委會申請計畫道路15米核定通過，並以生活圈道路補助申請經費3800萬餘元，縣府與公所自籌約780萬整建，但施工前發現，東溝排水段拓寬難度最高，追加徵地預算不足，加上附近有一座橡皮壩，造價500萬，若拓寬拆掉重蓋，成本太高，決定向水道取路，以懸臂式工法拓寬，達到近7米寬。

張乘瑜說，原本拓寬計畫徵地費用超過1億，預算超標一度蓋不成，透過協商，將拓寬計畫略縮3米，並與水利會達成共識，將兩旁水利側溝整修加蓋，順利達成拓寬12米目標，現在就算大車交會也不成問題，經過1年多動工，目前已大致完工，預計4月底驗收後就能正式通車，民眾返鄉就更便利。

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