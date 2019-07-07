嶺東科大路口成死角 居民等拓寬等了20年…

2019-07-07 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市嶺東科技大學後校門有條6米寬的既成道路，在建功路口轉彎處形成駕駛視線死角，由於該處是15米都市計畫道路，居民20年來殷切期盼能拓寬道路。台中市議員張耀中、南屯區春社里里長李志洋和春安里里長閰新懃今日表示，此處以私有地居多，土地徵收費用高，但部分道路用地是國有財產署所有，建議市府主動協調國產署撥用土地，其餘私有地部分再依循徵收開闢機制推動。

李志洋、閰新懃表示，這條道路連接南屯區永春南路與建功路，附近居民經常使用，但近嶺東科大後門口的轉彎處因過於狹窄，是駕駛視線死角，建功路上又有公車站，當車輛轉彎時，除了看不到對向是否有來車，也常與公車爭道，尤其下雨天更是險象環生，嚴重威脅居民與嶺東學生的安全。

張耀中表示，這裡是15米都市計畫道路，20年來，居民殷殷期盼開闢道路，但因私有地居多，現在採取市價徵收，用地費龐大，以致市府卻步。不過，經調閱地籍圖發現，鄰近路口處有部分道路用地是國有財產署擁有，根據國有財產法第38條規定，「非公用財產類之不動產，各級政府機關為公務或公共所需，得申請撥用。」換句話說，市府可以主動協調國有財產署撥用土地。

張耀中也說，除了申請撥用國有地，部分私有地地主願意以換取容積的方式提供土地，期盼市府先拓寬國有地的部分，其餘私有地再依循徵收開闢機制推動。

台中市政府新建工程處指出，國有地分為有償撥用及無償撥用，將先調出資料了解是哪種撥用方式，若是有償撥用，還要計算金額多少、市府能否負擔，如果確定可以取得土地，工程方面沒有問題；不過，有些路口打開後，形成路口寬、道路窄情況，反而影響行車安全，因此必須會同交通局到現場會勘，了解交通動線與流量，研議該如何調整才能確保車流順暢與行車安全。

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