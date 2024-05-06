鼻酸！遭路樹壓死彰化郵差母親節出殯 郵局人員將列隊送行

芬園社口郵局孫姓郵差送信途中遭倒塌的路樹砸死，將在母親節當天公祭，出殯車隊將行經社口郵局，由郵局人員列隊送他最後一程。 （資料照，警方提供）

2024/05/06 15:20

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！彰化縣芬園鄉社口郵局1名孫姓郵差4月26日騎郵務車送信行經彰南路時，遭1棵倒塌的黃花風鈴木砸中，孫員經搶救仍因傷重宣告不治，家屬悲痛萬分，決定在5月12日公祭，當天正好也是母親節，出殯車隊將行經其生前任職的社口郵局，由郵局人員列隊送孫員最後一程。

49歲的孫姓郵差4月26日下午12點27分騎乘郵局機車經過彰化縣芬園鄉彰南路1段時，路旁1棵黃花風鈴木正巧應聲倒塌，不偏不倚壓到孫男，孫員連同機車被壓在大樹底下。消防局用破壞器材將大樹鋸開後，將郵差拉出，不過已無呼吸心跳，火速送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

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孫姓郵差家屬決定在5月12日母親節當天，在南投縣草屯殯儀館景德廳設奠舉行公祭，公祭儀式結束隨即發引集集油車坑火化場火化。不過在前往火化場之前，出殯車隊將先行經其生前任職的芬園社口郵局，做最後的巡禮，郵局行政人員與郵務士及地方仕紳也都將列隊，送孫員最後一程。

孫員的弟弟說，會在母親節當天辦理出殯，是禮儀社挑選的日子，他們並沒有特意挑選；母親也已接受孫員離世的事實，心情還算穩定。

孫姓郵差友人說，孫員任職已25年，今年49歲還沒結婚，軍中退伍後就考取郵差，工作相當認真，家裡還有80歲的母親，為人熱心對長輩孝順，人人都稱讚；事發當天上午11點多時孫員還傳手機訊息圖片提醒友人「下雨天走路騎車開車請一定要小心」，沒想到2個小時後就傳出不幸，至今想來還是非常難過，出殯當天他們將到場送孫員最後一程。

芬園社口郵局孫姓郵差送信途中遭倒塌的黃花風鈴木砸中，傷重不治。 （資料照，警方提供）

芬園社口郵局孫姓郵差送信途中遭倒塌的黃花風鈴木砸中，傷重不治，家屬將在5月12日母親節當天辦理公祭。 （資料照，警方提供）

芬園社口郵局孫姓郵差送信途中遭倒塌的黃花風鈴木砸中，傷重不治，將在母親節當天公祭。 （資料照，消防局提供）

上月26日芬園社口郵局孫姓郵差送信途中遭倒塌的黃花風鈴木砸中，傷重不治。 （資料照，消防局提供）

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