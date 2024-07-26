酒駕撞死泰國移工還肇逃！桃園國民法官判8年半

熊姓男子酒後駕車撞上泰國籍彭姓移工，車輛擋風玻璃上留下碰撞痕跡。（警方提供）

2024/07/26 20:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕熊姓男子去年3月9日晚間，與友人在桃園市新屋區喝酒後駕車返家途中，撞上站在小吃店前的泰國籍彭姓移工致死，熊男肇事後逃逸，警方在他家逮到他時，他的酒測值仍達0.48MG/L，被桃園地檢署依公共危險罪酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪起訴，是桃園地方法院首件適用國民法官法案件，今天（26日）宣判，熊男應執行8年6月有期徒刑。

63歲熊姓男子肇事當天晚間9點多，酒後駕車行經新屋區中山東路時，因不勝酒力，致車輛偏移撞上站在路旁的彭姓移工，熊男惹禍後，未停車查看，置彭姓移工於不顧，再度酒駕逃逸到17公里外的中壢區民族路住處；檢警調查，彭姓移工被撞飛10餘公尺，因頭、胸部鈍挫傷，致肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等，到院前就沒有生命徵象，當晚宣告不治。

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楊梅警方當晚11點多循線，前往中壢區查獲熊男到案，他的酒測值還高達0.48MG/L，經桃園地檢署起訴後，桃園地方法院排定5月間由國民法官審理，今天宣判，熊男因公共危險罪酒後駕車致人於死判刑6年6月，肇事逃逸判刑3年，應執行有期徒刑8年6月，全案還能上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報後趕往泰國籍彭姓移工發生車禍的現場調查。（警方提供）

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