好空虛！竹市17公里自行車道終點站 一片圍籬

2019-08-15 21:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府城銷處2年前就辦理動工典禮的17公里自行車終點站景觀加值工程，卻因廠商解約及用地取得問題，工程停擺2年多，除被審計室要求檢討，工程也面臨二度發包窘境，最近才施做圍籬動工，讓不少騎17公里自行車道的遊客與車友感嘆，騎到終點站只看到圍籬，也沒有廁所，感覺很空虛。

工程停擺2年多 審計室也要求檢討

由於這項工程停擺2年多，審計部新竹審計室也要求市府檢討，包括工程設計之初為何未進行地質探勘，及變更設計時間延宕的原因，另公共工程執行效率不彰等情形，要求市府在工程進行時，確實掌握工程進度。

市府城銷處表示，已向審計室提出檢討報告，同時列入市府公共工程檢討會議中持續追蹤，目前這項工程已動工，預計年底或明年初農曆春節前完工。

而遊客也抱怨，這項工程拖太久，大家騎到17公里自行車道的終點站，竟是一大片圍籬，空間很狹窄，也沒有休息的空間及上廁所的公廁，感覺很空虛，希望工程能趕緊完工。

城銷處表示，17公里自行車道終點站的南港賞鳥區生態景觀加值工程，確實在2016年12月18日辦理開工儀式，但廠商開挖整地後發現此處土地全都是沙質地，與原先要施做的設計構造和材料有出入，因此申請變更設計，後因變更設計拖太久，廠商要求解約，才使工程停擺。

此外，城銷處也發現此處的用地屬國有財產署及第二河川局和林務局，要取得建照必須這幾個單位主管同意，但過去的市長任內施做白色鐘塔等工程都未取得相關單位的用地證明，因此市府此次花在用地取得的過程就耗時快兩年，今年3月終取得建照，並進行第2次發包，已在5月底決標，並施做工程圍籬，啟動後續相關工程。

城銷處表示，17公里自行車道終點站的加值工程，總工程費約1045萬元，包括闢建男女公廁和親子廁所，並有長86公尺的鋼構牽引道和觀景平台，可連接到原有的白色鐘塔，目的是提供遊客到鐘塔觀景的平台，讓遊客可從鐘塔眺望遠方海景，應該年底或明年初完工。

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