為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹縣嘉豐國小造價14.2億月底啟用 楊文科今視察上任蓋的第1所小學

新竹縣長楊文科（右）今天在工務處長戴志君（左）等人的陪同簡報下，視察即將在8月宣布整體興建工程將全部啟用的竹北嘉豐國小。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）今天在工務處長戴志君（左）等人的陪同簡報下，視察即將在8月宣布整體興建工程將全部啟用的竹北嘉豐國小。（記者黃美珠攝）

2024/07/11 14:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第1座鑽石級綠建築校舍~竹北嘉豐國小暨地下停車場興建工程，從2022年起分3年逐期完工啟用後，最後1期工程將在本月底後完竣啟用，全校即宣告興建完成，縣長楊文科今天視察這個他上任後蓋的第1所小學整體新建品質和成果。

縣府工務處長戴志君簡報說，這個造價14億2000多萬所打造的新小學，設有60間普通教室，另有專科教室、行政辦公室、圖書館、活動中心、300人大型視聽教室、運動場以及可供社區使用的地下收費停車場。從前年起分3期（年）逐步完工啟用，佔地約2.3公頃。

從步入校門開始，就可看到客家圓樓造型的圖書館建物，其他校舍外觀還有客家桐花的意象，許多地面層以上的還有多元活動平台，使高樓層的學童也可享有舒適安全多樣的戶外活動空間。

在校園生態設計上有生態池，現已有蜻蜓出現，還種了一些誘蝶植物，吸引蝴蝶定居，讓學生在文化、環保以及生態並存的空間裡面學習。

他還說，嘉豐地下停車場包含17個充電車位在內，共有166格停車位，可望抒解校園周邊社區停車需求，停車場還特別設計有採光天井，可自然通風和採光，不用機械排風便能削減停車場內的廢氣，所以是新竹縣第1所拿到鑽石級綠建築校舍。

另外配合全校和社區停車場的啟用，縣府也規劃通學動線並施作路口交通指引設施，尤其針對嘉豐國小跟鄰近的東興國中整體人行環境改善，爭取到中央「永續提升人行安全」計畫補助，將投入4300萬重新建置校園周邊人行道鋪設，改善排水和植栽綠帶外，也將設置人行道無障礙、減速路口減速平台以及交通寧靜區。

新竹縣長楊文科（右2）忍不住好好環視眼前和身後，這個他上任後第1個投入經費、歷時多年才總算要蓋好的嘉豐國小校舍。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右2）忍不住好好環視眼前和身後，這個他上任後第1個投入經費、歷時多年才總算要蓋好的嘉豐國小校舍。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

竹北嘉豐國小校舍充滿桐花意象。（記者黃美珠攝）

竹北嘉豐國小校舍充滿桐花意象。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）今天視察嘉豐國小整體工程品質和成果。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）今天視察嘉豐國小整體工程品質和成果。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣113學年度總量管制添4所總計18校 新生登記入學日程公布
2024/01/17 12:39

竹縣113學年度總量管制添4所總計18校 新生登記入學日程公布
竹縣文興國小校舍工程10.6億決標 預計114學年度招生
2023/12/25 16:18

竹縣文興國小校舍工程10.6億決標 預計114學年度招生

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
新增四所 竹縣共18校總量管制
2024/01/18 05:30

新增四所 竹縣共18校總量管制
113年度總預算成長1.77％ 楊文科︰「五支箭」AI園區和焚化爐案跑最快
2023/10/27 16:51

113年度總預算成長1.77％ 楊文科︰「五支箭」AI園區和焚化爐案跑最快

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播