竹縣嘉豐國小造價14.2億月底啟用 楊文科今視察上任蓋的第1所小學

新竹縣長楊文科（右）今天在工務處長戴志君（左）等人的陪同簡報下，視察即將在8月宣布整體興建工程將全部啟用的竹北嘉豐國小。（記者黃美珠攝）

2024/07/11 14:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第1座鑽石級綠建築校舍~竹北嘉豐國小暨地下停車場興建工程，從2022年起分3年逐期完工啟用後，最後1期工程將在本月底後完竣啟用，全校即宣告興建完成，縣長楊文科今天視察這個他上任後蓋的第1所小學整體新建品質和成果。

縣府工務處長戴志君簡報說，這個造價14億2000多萬所打造的新小學，設有60間普通教室，另有專科教室、行政辦公室、圖書館、活動中心、300人大型視聽教室、運動場以及可供社區使用的地下收費停車場。從前年起分3期（年）逐步完工啟用，佔地約2.3公頃。

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從步入校門開始，就可看到客家圓樓造型的圖書館建物，其他校舍外觀還有客家桐花的意象，許多地面層以上的還有多元活動平台，使高樓層的學童也可享有舒適安全多樣的戶外活動空間。

在校園生態設計上有生態池，現已有蜻蜓出現，還種了一些誘蝶植物，吸引蝴蝶定居，讓學生在文化、環保以及生態並存的空間裡面學習。

他還說，嘉豐地下停車場包含17個充電車位在內，共有166格停車位，可望抒解校園周邊社區停車需求，停車場還特別設計有採光天井，可自然通風和採光，不用機械排風便能削減停車場內的廢氣，所以是新竹縣第1所拿到鑽石級綠建築校舍。

另外配合全校和社區停車場的啟用，縣府也規劃通學動線並施作路口交通指引設施，尤其針對嘉豐國小跟鄰近的東興國中整體人行環境改善，爭取到中央「永續提升人行安全」計畫補助，將投入4300萬重新建置校園周邊人行道鋪設，改善排水和植栽綠帶外，也將設置人行道無障礙、減速路口減速平台以及交通寧靜區。

新竹縣長楊文科（右2）忍不住好好環視眼前和身後，這個他上任後第1個投入經費、歷時多年才總算要蓋好的嘉豐國小校舍。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

嘉豐國小地下停車場有特別設計的採光天井，不用機械排風便能減少廢氣。（記者黃美珠攝）

竹北嘉豐國小校舍充滿桐花意象。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）今天視察嘉豐國小整體工程品質和成果。（記者黃美珠攝）

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