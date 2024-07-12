翁黃怨憲法法庭不公 苦苓列8提問諷：救一救三個活寶

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，立法院則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌（右）擔任機關代表。（資料照）

2024/07/12 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，國民黨立委翁曉玲、吳宗憲，以及民眾黨立委黃國昌等人紛紛指控大法官幫助民進黨、憲法法庭不中立等，翁曉玲甚至稱開庭時間太急，害她這2天只睡3小時。對此作家苦苓在臉書發文開酸，提前點出接下來的法庭辯論會有的8大提問，笑稱「都洩題給你們了，到時候不要又說太匆忙、睡不夠、沒看到資料」，還嘲諷此舉是為了「好心救一救三個活寶」。

針對藍白強行通過並推翻覆議的國會擴權法案，民進黨立院黨團、行政院、監察院和總統賴清德提出釋憲並聲請暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分行準備程序，不過翁曉玲抱怨這次開庭時間太急促，根本不讓機關代表有充足時間準備，並稱她為了準備沒怎麼睡覺，只睡了3小時，而且要對抗4個機關、12名律師「圍剿」，壓力很大。

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黃國昌也批評憲法法庭未保障當事人聽審請求權，質疑聲請方至今仍持續講虛無飄渺的釋憲理由，還稱「發現主辦、協辦相關裁判都是同邊人的時候，當然有些疲憊」。

對此苦苓發文嘲諷，宣稱他要「好心救一救三個活寶」，他表示憲法法庭8月就要辯論了，為了怕他們準備不周、又在全體國人面前丟臉，先告訴對方可能會問的幾個問題。

苦苓列出相關提問，包含「你們如果強制總統來立法院做國情報告，那就是違憲；如果總統不來做國情報告，那就會違背你們這條法律。所以你們是要逼總統違憲還是違法？」、「如果授權立法院調查監察院也在調查的案子，結果兩邊調查的結果完全相反，那你們覺得應由哪一邊向國人報告呢？另一邊的調查結果又該怎麼辦？」、「你們的法律自己也規定不可以調閱任何司法偵辦中的資料，而立法院又沒有訓練有素的調查官，也沒幾個立委有司法實務的經驗，請問你們這樣要如何有效調查弊案？」、「民眾被法院傳喚，依法都可以請假、聘請律師或保持緘默，但在你們的法律裡，如果主席不准就都不可以。立法院憑什麼比懲治犯罪的法院還嚴苛、可以剝奪人民的基本權利呢？」

後面4項提問則包含「你們說質詢沒有明確定義，那麼反質詢當然也沒有明確定義。而你們卻要用一個定義不明確的言行，擅自決定把官員函送監察院彈劾或移送法辦，這樣不是變相在迫害公務員嗎？」、「你們的法律規定立法院有權要求公司企業或人民團體提供任何資料：他們如果提供了就犯『妨害秘密罪』、如果不提供就犯了『藐視國會罪』，所以立法院是要讓他們無論如何都有罪就對了？」、「行政機關對人民罰款有明確法令可循，法院對人民罰鍰由法官專業裁定，而立法院要罰人民錢卻是由立委開會表決就可以，所以國會最大黨就是人民的太上皇嗎？」、「如果立法院對行政院不是『上對下』關係而是平等的，那麼在質詢時做虛偽陳述的立委（此事經常發生），是否也應該以『藐視行政官員』罪被移送法辦？要不然這一個亂講免責、那一個答錯法辦，這樣有公道嗎？」

苦苓在文末也酸「都『洩題』給你們了，到時候不要又說太匆忙、睡不夠、沒看到資料⋯『魯蛇』永遠不缺的就是藉口」。其他網友也紛紛表示「放心，洩題他們還是一樣不會回答」、「他們常常以虛答實，不就問題本身回應，open book也沒用」、「他們惡搞立院後目標就剩顛覆憲政體系」、「藍白：我們只是要搞政治鬥爭而已⋯⋯問那麼多幹嘛？」、「三色蔥：答不出來不重要，只要直播流量高，Donate多就OK了」等。

憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，國民黨立委翁曉玲（見圖）、吳宗憲等人紛紛指控大法官幫助民進黨、憲法法庭不中立等，翁曉玲甚至稱開庭時間太急，害她這2天只睡3小時。（資料照）

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