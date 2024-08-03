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新竹人不忍了！罷免高虹安團體城隍廟旁搭設看板

開第一槍了，新竹市反貪腐及罷免高虹安的大型看板在城隍廟旁上架了，新竹人反貪腐發出第一響。（記者洪美秀攝）

開第一槍了，新竹市反貪腐及罷免高虹安的大型看板在城隍廟旁上架了，新竹人反貪腐發出第一響。（記者洪美秀攝）

2024/08/03 11:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一群反貪腐的市民今天在城隍廟旁的超商掛上「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板，這個看板吸引很多民眾觀看，由於今晚就是鬼月鬼門開，反對高虹安及罷免高虹安的團體也藉此機會向城隍爺稟告，希望城遑爺主持公道行善惡賞罰。

罷高及反高團體提到，這次在城隍廟掛的大幅看板是由一群新竹在地反對貪腐、反對高虹安過去施政不利的台派青鳥所發起，這次活動不管是罷免團體，還是看板活動都是自己籌備、集資合力掛上的，行動與任何政黨無關。

罷高團體提到，希望讓全台灣人民知道，不是所有新竹人都像「關埔空橋群」一樣，市長都已經因確定貪腐而面臨官司的時候，還力挺貪腐的行為，我們想要明確的表達，不論發生於何時、何地，甚至是何人，只要有貪污，只要施政做得差，我們必然反對這一位政治人物的執政。

這個看板掛上去後，吸引很多市民圍觀，有的叫好，有的覺得很顯眼，已達到反貪腐及反對高虹安的效應。

不過，據了解，看板掛上去，屋主有收到很多電話與壓力，極可能在壓力下想要拆除看板。而這也是新竹人反貪腐及反貪污市長的第一個行動，希望藉此推動罷免高虹安，讓高虹安下架。

新竹市反貪腐及罷免高虹安的大型看板今在城隍廟旁上架。（記者洪美秀攝）

新竹市反貪腐及罷免高虹安的大型看板今在城隍廟旁上架。（記者洪美秀攝）

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