不爽被說「雙面人」王鴻薇反擊 羅友志替陳揮文抱不平：給點尊重吧！

陳揮文爆料王鴻薇與李明賢下節目時狂罵高虹安，遭王鴻薇反擊娉批評，資深媒體人羅友志跳出來替陳說話。（陳揮文臉書、本報資料照，本報合成）

2024/08/02 14:46

首次上稿：14:46

更新時間：15:15



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爆料王鴻薇、李明賢下節目狂罵高虹安 陳揮文：雙面人很噁心！

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳揮文近日爆料，國民黨立委王鴻薇與台北市議員李明賢上節目時替涉貪被判刑停職的新竹市長高虹安抱不平，錄影結束後卻狂罵高虹安亂搞，直批王與李的雙面人行徑讓他覺得很噁心。今（2日）王鴻薇出面回應，直批陳揮文身為媒體人卻無中生有、胡亂扭曲，資深媒體人羅友志則跳出來替陳說話。

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王鴻薇今早透過臉書反擊，稱陳揮文在他的廣播節目談話無中生有、胡亂扭曲，「我從來沒有說過高虹安的詐領助理費不該面對司法調查和審判，而是質疑為何司法有兩套標準，對於同樣的詐領助理費，一樣的未認罪，為何就有民進黨籍民代可以判八個月，或者可以繼續當議長。這個不能評論嗎？我有兩套標準嗎？」

王鴻薇表示，「我和李明賢在下節目後大概不到三十秒的停留和談話，說到我們都不會讓助理出錢做為辦公室的公基金或零用金。明賢還開玩笑說他上節目的通告費就是他辦公室的零用金來源，我也說我不會要助理出錢當做辦公室的零用金。」

王鴻薇回想，陳揮文曾問她「那你在節目怎麼不說」，王則回答「我的立場就是質疑司法的公平性和不能雙標」，「請問一下，這樣的談話有什麼問題，陳大媒體人的噁心標準是什麼？他是覺得質疑司法的公平就很噁心嗎？媒體不監督有權力的司法，天天去罵在野黨嗎？」

貼文一出，資深媒體人羅友志直接在王的貼文下方留言替陳揮文說話。羅友志強調，陳揮文秉持新聞人「真實」與「監督權力」的精神，沒有說錯什麼只是工作角度不同，「揮文一向做自己，新聞人槓子頭、不應酬、不逢迎，操守無人可以質疑。」

羅友志向王鴻薇喊話，「妳跟明賢選擇從政，路線上當然加了黨、政治素材，沒辦法暢所欲言，但這也是選擇，沒有對錯。」、「只是，我們還留在線上的，不是離開政論就是選擇避開舞台，就是因為違反了太多新聞守則⋯⋯妳應該知道為什麼吧？」

羅友志指出，監督執政黨不是新聞守則，監督權力才是，「賴清德是權力、柯文哲是權力，妳們也是權力。揮文以記者延伸身份，新聞視角看妳們言論，並無違誤⋯反而很讓人欣賞。給我們還在線上的新聞人，一點尊重吧。加油」

王鴻薇隨後也在羅友志的留言下方回應：「我說過我出身媒體當然會尊重媒體人，但即便我是政治人物，也有為對我不實指控出來捍衛的權利，明明被扭曲羞辱還要選擇忍氣吞聲，恕我不能容忍。大家要互相尊重，謝謝友志的建議，大家一起加油！」

台北市議員李明賢今日也提出4點聲明回應：

第一，阿賢辦公室有公積金，來源也是阿賢自掏腰包，包括政論節目錄影收入，所以，我都通常會講「貴節目貴單位也貢獻不少」。

第二，對於助理費低薪高報涉及詐領，阿賢也認為不宜，但過去案例有用貪汙治罪條例、偽造文書起訴到定罪，刑責天差地別，為何不一樣呢？高虹安要為自己戰清白，但民代判決不一樣，是否要有一致判例？

第三，助理王郁文涉貪466元卻被判刑兩年緩刑五年，阿賢認為不符合比例原則，也判得太高了；特別王郁文提到消失的16分鐘錄影，到底內情是什麼？「檢察官所謂上面一定要起訴你」，這有沒有政治力介入？不需要去檢討或深入調差嗎？

第四，蔡英文總統上任之後，多次強調司法改革，現在為何司法不讓人民信賴？從過往這些爭議判決，都會加深民眾對於司法的疑慮，當權者有必要說明。

李明賢表示，「揮文哥是資深媒體前輩，他的論述一向是我所尊敬與推崇的，然而，用所謂雙面人或雙重標準來批判，也實在過重了啦；或許再次重聽一次YT連結當天錄影，可以改變他的想法。」

國民黨立委王鴻薇受訪回應陳揮文爆料。（記者陳逸寬攝）

王鴻薇今（2日）針對陳揮文爆料發文反擊。（擷取自王鴻薇臉書）

資深媒體人羅友志在王鴻薇貼文底下公開替陳揮文說話。（擷取自王鴻薇臉書）

除了王鴻薇，台北市議員李明賢今天也發表聲明回應陳揮文的爆料。（擷取自李明賢 -阿賢之聲臉書）

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