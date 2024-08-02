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爆料王鴻薇、李明賢下節目狂罵高虹安 陳揮文：雙面人很噁心！

陳揮文近日爆料王鴻薇、李明賢上節目時替因涉貪被判刑停職的高虹安辯護喊冤，但攝影棚外卻變了一個人開始狂罵。（圖取自陳揮文臉書）

陳揮文近日爆料王鴻薇、李明賢上節目時替因涉貪被判刑停職的高虹安辯護喊冤，但攝影棚外卻變了一個人開始狂罵。（圖取自陳揮文臉書）

2024/08/02 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕親藍名嘴陳揮文近日爆料國民黨立委王鴻薇、台北市議員李明賢上節目時替因涉貪被判刑停職的新竹市長高虹安辯護喊冤，但攝影棚外卻變了一個人開始狂罵高虹安，引發鄉民熱議。對此，陳揮文週四（8/1）在個人臉書做出回應。

高虹安涉貪一審遭判7年4個月，市長停職不給薪，並褫奪公權4年，相關話題不斷。陳揮文週三（7/31）在自已的廣播節目《飛碟晚餐》上爆料，王鴻薇和李明賢上政論節目都會替高虹安辯護喊冤，但鏡頭外卻狂罵高虹安亂搞，「你一句我一句聊的可帶勁了！」陳揮文還說，這2人因為立場的問題在節目上講違心之論，攝影棚外又變了一張臉，「雙面人」行徑讓他覺得很噁心。

陳揮文的爆料隨即被分享到PTT 上引發熱議，鄉民還調侃他「這樣把別人私底下的對談爆料出來，朋友-2！」對此，陳揮文週四在個人臉書發出5點回應，「第一，某電視台攝影棚外面的走廊人來人往，在我的定義，不算是私底下。第二，黃國昌跟李明賢可以在廁所聊新北市長選舉，我為何不能跟李明賢在廁所聊貪污案。」

第三，他表示，「我不敢高攀這2位是朋友，事實上，我沒有這兩位的LINE，平常也沒聯絡。第四，重點應該是這2位在攝影棚內、棚外『雙面人，雙標』。這2位以前也是記者，如今從政，從媒體人變政客，無法暢所欲言。第五，從鄭文燦到高虹安、顏寬恒、楊文科，這不只是回力鏢，更是照妖鏡。媒體、政論節目、主持人、名嘴、政客雙標，我不意外。PTT的網友，你呢？你是不是也雙標？」

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