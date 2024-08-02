徐千晴稱判賠15萬「為台灣政治生態感到難過」 鄭運鵬：民眾黨要考慮發言人品質

前立委鄭運鵬。（資料照）

2024/08/02 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前發言人徐千晴對於法院作出她須賠鄭運鵬15萬判決替自己感到遺憾，也為台灣政治生態感到難過。對此前立委鄭運鵬PO文表示，坦白說，民眾黨真的要考慮一下「發言人」的品質，第一段就有錯別字就算了，把自己被法院判賠確認作為第一句起手式，這樣的聲明再怎麼會拗都是輸的。

徐千晴昨日在臉書PO文表示「對於法院作出我判賠鄭運鵬15萬確定，我為自己感到遺憾，也為台灣政治生態感到難過。民進黨發言人把『塞人』凹（拗）成『為國舉才』獲判無罪，而民眾黨發言人僅酸徵才像詐騙集團就判十五萬確定，更不用說執政黨跳票如此多的政見。」

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鄭運鵬在臉書回應「坦白說，民眾黨真的要考慮一下『發言人』的品質，第一段就有錯別字就算了，把自己被法院判賠確認作為第一句起手式，這樣的聲明再怎麼會ㄠ（拗）都是輸的。」

鄭運鵬直言「連這個基本文字情境都沒有思考過，難怪柯文哲主席能夠把圖利財團講得志得意滿。整個民眾黨都是在拉低台灣政治的素質，希望小草們學到好的，不要學到壞的。（如果民眾黨有好的內容的話）」

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