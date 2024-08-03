罷免高虹安看板今天一掛上就被拆！ 周軒：新竹市府「效率」真好

罷免高虹安看板不到一天就被拆掉。（圖擷取自臉書）

2024/08/03 12:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一群反貪腐的市民今（3）日在城隍廟旁的超商掛上「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板，吸引許多路過民眾駐足觀看。沒想到掛沒多久就新竹市政府委外廠商拆下，對此政治工作者周軒在臉書PO出看板被拆的畫面，直呼「活不到一天就有人來拆了，效率真的很好。」

周軒在臉書PO出一段影片，可以看到施工人員正在將今日城隍廟旁的超商掛上的「高虹安貪污一審被判7年4個月」大型看板拆下，周軒在貼文中表示「新竹城隍廟對面看板活不到一天，就有人來拆了，效率真的很好。」

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周軒在留言處補充「欸，有正式合約欸，新竹市政府怎麼搞的亂七八糟？」網友們看到貼文後紛紛留言「但謝謝市長電子看板活得好好的，這不是雙標，什麼才是雙標！」、「壞人最怕壞事曝光」、「看起來新竹市府還是很有效率的啊，怎麼一個球場挖了2年多挖不出個結果來，真是個笑話」、「到底哪邊違法了？ 他們小希可以說高讚讚，我們不能說出貪污事實喔！」、「哪裡違法了啊？憑甚麼強拆」、「太扯，這行為和基隆有什麼不同」。

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