不捨拳后林郁婷遭霸凌 綠委齊力挺：惡意性別檢查應制止

「台灣拳后」林郁婷被部分媒體拿出性別議題炒作，多位民進黨立委發文跨海聲援。（資料照）

2024/08/02 13:58

〔記者陳政宇／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（2）日將在巴黎奧運女子57公斤級16強賽登場，但有部分媒體炒作性別議題。多位民進黨立委今（2）日紛紛發文聲援，表示林郁婷是心智溫柔而強大的選手，有人懼怕其實力，才不惜祭出惡意攻擊、操弄性別，呼籲應制止這種惡意對他人性別檢查的行為。

民進黨立委蘇巧慧在臉書透露，她2017年就認識林郁婷，從當年的鶯歌拳擊好手，變成了今天的台灣拳擊之光；她所認識的林郁婷，是個心智溫柔而強大的選手，相信場外的紛紛擾擾不會影響到林。

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「讓我們像林郁婷一樣揮拳！」民進黨立委林宜瑾表示，自己同樣是被攤在公眾眼光下受檢視的女性，深知許多因性別而起的惡意攻擊，一直以來都是有心人的操弄工具。

林宜瑾說，女人應該要長什麼樣子、有什麼表現，彷彿是死板板的「規定」，只要跟這樣的規定稍有不合，這些有心人就自覺有資格可以指指點點，「正是有人懼怕我們的實力，所以不惜祭出各種惡質、且邏輯細胞全面死滅的攻擊」。

民進黨立委郭昱晴也抱屈說，林郁婷從小因為想保護媽媽免於父親家暴，加入了拳擊隊，一路辛苦練習，在世界級的各項賽事當中屢創佳績，直至今日她站上了巴黎奧運的舞台；但因為永不間斷密集的練習，結實的外表體態，被哈利波特作者JK羅琳帶頭霸凌。林郁婷今天受訪展現強大的心理素質，但還是讓人為她感到不捨。

民進黨立委黃捷則說，最近林郁婷面對來自國際的刻板印象壓力與霸凌，這種惡意對他人性別檢查的行為，都應該被批判跟制止，「我們要當林郁婷的後盾」。

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