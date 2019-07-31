不敵海浪侵蝕 竹南自行車道路基又崩塌了

2019-07-31 19:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣「竹南綠光海風自行車道」鄰近崎頂新樂園路段，因路線凸出緊鄰海岸，禁不起長期海水侵蝕，去年車道地基掏空崩塌，苗栗縣政府緊急以石頭墊固基座，並覆上水泥鋪面，然而不到1年又再度崩毀，縣議員宋國鼎質疑補強工程治標不治本，應研擬修改該段路線，確保車友通行安全。

苗縣府水利處說，該路段周遭都是林務局所有的保安林地，若要變更路線不僅需取消原有契約，也恐難變更地目為休憩使用，後續辦理租用、改道設計等程序冗長、工法繁複、經費更為龐大，因此仍優先採既有路線地基補強方式進行。

2011年啟用的竹南綠光海風自行車道，全長約10公里，北起新竹、苗栗交界，南至中港溪口，串聯崎頂新樂園、親子之森、假日之森、長青之森、河口人工溼地、紅樹林公園、龍鳳漁港等景區。

但於新崎頂71地號土地內自行車道側邊蜿蜒突出臨海面，周遭無防坡堤或林木遮蔽，長期受海水侵蝕導致地基掏空，去年10月縣府緊急搶修，但不到1年，近期用以固定地基的石塊再度被沖散，水泥鋪面無處支撐而崩裂，恐威脅通行安全。

水利處目前已規劃於崩塌面打設永久使用型鋼板樁，外圍再以箱型石籠堆砌，藉此減緩海蝕力道及穩定坡面修復，預計花費140萬元。

但宋國鼎認為，縣府重複搶修補強徒耗經費但難一勞永逸解決問題，應以縣民安全為優先考量，評估變更路線才能保障行車安全，切勿以不同機關權責作為卸責理由。

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