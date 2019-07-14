優化17公里自行車道 竹市獲2.7億元補助

2019-07-14 13:58

［記者洪美秀／新竹報導］受單車族喜愛的新竹市17公里自行車道，市府城銷處表示，已再獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，將投入2.7億元，進行17公里沿線景觀改善二期工程與沿線6座橋梁補強工程，將打造17公里海岸線升級為「綠色生態長廊」，除更新自行車道沿線路燈、護欄等安全設施，也要強化美拍聖地的6座橋樑結構安全性，預計2021年完工。

市長林智堅說，他上任後投入超過25億元打造微笑水岸，包括整合觀光與自然資源，優化整體環境，其中17公里海岸線已串連新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，成為與自然生態環境共存共融的場域。

林智堅也宣佈好消息，市府將進行17公里沿線景觀改善計畫二期工程，包括保障騎士夜間騎車安全性，將全面改善自行車道照明設備，並進行護欄更新，優化17公里自行車道的舒適性與安全性。

港南運河公園到金城湖的熱門觀光路段，也會打造民眾能登上觀海的堤頂觀海長廊；自行車道沿線水泥護欄處也將以透空護欄取代，優化騎乘視野，讓緊鄰藍色海岸的單車道藍綠共融，成為具生態特色又安全舒適的美麗海岸自行車道。

另外，也會請專家評估17公里沿線適合的生態復育地點，將現有的臨海荒地變綠地，預計增加10公頃綠化面積、再造生態池與防風林地貌，做為復育與保護台灣西海岸海濱生態據點。

而單車族及攝影高手最愛拍照的6座橋樑，包括外觀特殊的彩虹橋、藍天與白雲橋，也獲中央補助，將投入5000萬元進行6座橋梁的補強，會針對彩虹一、二號橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋等六座自行車道鋼構橋，進行10年來首次規模性與系統性的結構檢測及塗裝等修繕工程，檢測橋樑結構、欄杆與自行車道、並進行人行道舖面全面更新，增設不影響生態的低維度照明，提供單車族安全舒適的自行車騎乘環境。

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