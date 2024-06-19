割鰭棄身累犯！ 蘇澳籍「金滿發66號」違法捕魚 起出鯊魚鰭5千公斤

蘇澳籍「金滿發66號」出海捕鯊，再度割鰭棄身被查獲。（海巡署提供）

2024/06/19 17:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳籍「金滿發66號」漁船曾捕撈鯊魚割鰭棄身，遭漁業署重罰500萬元，並被收回漁業證照，去年初才拿回證照，未料今年2月「金船」出海捕魚故技重施，本月16日返港再被查獲，估計違規鯊魚鰭約5千公斤，將依違反遠洋漁業條例裁處。

「金滿發66號」延繩釣漁船今年2月27日出海，前往太平洋捕撈漁獲，因曾於2021年捕鯊割鰭棄身，遭海巡及漁業署關注，海巡署本月15日接獲情資，漁船捕撈鯊魚疑似又有割鰭棄身等違規情事，立即組成專案小組稽查，「金船」16日返回南方澳漁港時，當場再度被查獲違規。

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海巡署表示，查明違規事實後，隨即通報漁業署派員封存，今天由專案小組及漁業署人員針對封存漁獲實施監卸，經統計卸下漁獲總量約7萬公斤，估計違規鯊魚鰭約5千公斤，後續將由漁業署依違反遠洋漁業條例實施裁處。

「金船」曾於2021年捕撈鯊魚割鰭棄身，加上未經許可提前卸魚，遭漁業署重罰450萬元、船長50萬元，並被收回漁業證照16個月，直到去年初拿回證照再度出海捕魚。

鯊魚割鰭棄身是指從鯊魚身上割下魚鰭（即魚翅），並將身體部分扔回大海，為顧及海洋生態保育，許多國家都被禁止，漁業署也明定禁止捕鯊割鰭棄身，並發布《違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準》，以罰鍰50萬元為基本額度，依違法漁獲重量計算訂定罰鍰級距，違規數量愈大，罰鍰愈高。

蘇澳籍「金滿發66號」違法捕魚，被查獲違規鯊魚鰭約5千公斤。（海巡署提供）

蘇澳籍「金滿發66號」漁船遭海巡署及漁業署查獲違規捕撈鯊魚割鰭棄身。（海巡署提供）

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