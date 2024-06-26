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澎湖湖西鄉7/1新制上路 資源回收每週2次增為3次

湖西鄉公所宣布，自7月1日起每週資源回收由2次增為3次。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉公所宣布，自7月1日起每週資源回收由2次增為3次。（記者劉禹慶攝）

2024/06/26 10:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鄰近馬公市的湖西鄉，近年來蓬勃發展，人口數突破萬人，湖西鄉長陳振中為了維護鄉內各村的環境衛生，落實政府的資源回收、垃圾減量及垃圾不落地政策，宣布湖西鄉公所自7月1日起，將現行的資源回收車收運頻率由每週2次調整為每週3次。垃圾車的收運時間則維持不變，仍為每週一至週六共6天。

此次調整主要是為因應湖西鄉日益發展，部分村莊住戶數增加的情況。湖西鄉清潔隊在現有人力及環保車輛的基礎上進行了調整，旨在提供民眾更便利的資源回收清運服務，進一步提升大家做好垃圾分類和資源回收的意願。

陳振中表示，此舉不僅有助於減少垃圾量，還能推動鄉內的永續經營，保護我們共同生活的環境。鄉長強調，資源回收是每個人的責任，只有全民共同參與，才能真正實現垃圾減量的目標。

為了讓垃圾收運過程更為順暢，避免廢棄物收運過程延遲造成民眾困擾。在實施初期可能造成鄉民短期的不習慣，但為提供更便民的服務，創造更優質的環境，落實政府的資源回收、垃圾減量及垃圾不落地政策，敬請各位民眾繼續給予支持與配合。湖西鄉公所將持續努力，為鄉內居民提供更優質的環境衛生服務，並呼籲鄉親配合資源回收車的新運行時間，將可回收的資源妥善分類並定時投放到回收車上，共同為打造乾淨、美麗的湖西鄉貢獻一份力量。

湖西紅羅垃圾衛生掩埋場，是澎湖本島垃圾集散中心。（記者劉禹慶攝）

湖西紅羅垃圾衛生掩埋場，是澎湖本島垃圾集散中心。（記者劉禹慶攝）

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