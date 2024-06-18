全台首座兒童交通安全教育園區啟用 戶外實境感受道路真實狀況

全台首座兒童交通安全教育園區啟用，分為戶外體驗及室內互動區域。（桃市府提供）

2024/06/18 20:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台首座交通安全教育園區今（18）開幕，由桃市府、交通部、新竹區監理所合作設置，市長張善政出席開幕典禮表示，期盼市府教育局與交通局和園區合作推動相關課程，讓桃園市各小學於校外教學時，至園區進行體驗活動，從小培養正確的道路交通安全觀念。

交通安全教育園區包含戶外體驗及室內互動，戶外體驗區利用桃園監理站汽車考驗場部分閒置空間，規劃行人步行安全、有號誌路口、無號誌路口、乘車安全、大型車內輪差及大型車視野死角等6大區域，以真實道路情境培養正確路權觀念；室內互動區則以桃園監理站部分辦公室改造而成，具交通標誌燈牆、實體教具示範、互動體驗區、安全觀念重點提示等4大特色，以互動體驗方式學習及宣導交通安全。

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交通部政務次長陳彥伯表示，桃市府在機車駕訓補助及打造「交通安全教育園區」等各方面皆積極提供協助，感謝市府共同為台灣道路交通安全付出心力，打造兒少友善交通安全環境，減少憾事發生。

交通部公路局長陳文瑞表示，感謝立法委員、中央、市府及各界共同合作，讓「交通安全教育園區」如實完成，讓前來參與體驗的小朋友能在真實道路情境下學習道路交通安全知識，希望透過園區互動體驗方式，讓小朋友建立正確的交通安全觀念，並由桃園開始向外推動到其他縣市政府。

開幕典禮上，國瑞汽車捐贈1輛教學車，充實園區教學設備，國瑞汽車副總經理簡文基表示，近年來國瑞汽車持續與市府合作，透過蘋果劇場的教育行動劇在桃園的國小宣導交通安全，至今已逾600場演出，明年將持續配合並擴大演出。

全台首座兒童交通安全教育園區啟用，分為戶外體驗及室內互動區域。（桃市府提供）

全台首座兒童交通安全教育園區啟用，分為戶外體驗及室內互動區域。（桃市府提供）

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