281個地主樂了！ 員林市黃金帝國權利變換價值曝光

被彰化人稱為「廢墟蚊子樓」的員林市黃金帝國，荒廢20多年，終於迎來重生契機。（記者張聰秋攝）

2024/07/11 20:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕被彰化人稱為「廢墟蚊子樓」的員林市黃金帝國，荒廢20多年，終於迎來重生契機。彰化縣政府啟動公辦都更計畫，進行281個地主的權利變換價值調查，依照現有市價及土地與建物價值，估算權利變換後的新價值，參與都更的地主，未來可選擇獲得新大樓產權或拿回現金。

彰化縣政府建設處長劉玉平表示，縣府委由估價師目前正在進行281個地主的權利價值調查，後續都更採取權利變換，評估原有價值後扣除重建興建成本，再做權利價值分配，也就是權利變換，變換價值確定後，未來就看地主要拿到新大樓的產權，或拿回現金。

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劉玉平指出，權利變換價值計算，依照目前市價換算現值，包含開發案（黃金帝國）周邊不動產成交價格及市場行情，目前員林市的市場行情，土地商業區每坪價格約在60萬元到65萬元之間，建物單坪價格則在35萬元到40萬元之間。未來重建完成後，將有一個最小單元，權利變換權利金若高於此單元的地主可選擇新建築物的產權或現金，否則將以現金補償。

這個都更案與彰化市喬友大樓自辦都更不同，黃金帝國涉及公有土地與私有土地合併開發，執行難度較低。開發完成後，公有土地和私有土地皆會變換成新的產權。

黃金帝國與喬友大樓均位於火車站精華區，一個是員林火車站，一個在彰化火車站。黃金帝國的優勢在於目前市區內這樣規模的土地非常稀少，此地塊合併公有土地後有1530坪左右且地形方整，預計會吸引大量投資開發商前來洽詢，未來有望成為員林市中心的新地標。

劉玉平強調，黃金帝國都更案目前進展順利，建築物荒廢20年無住戶居住，若非政府主動推動，難以整合所有地主，多數地主得知縣府透過公辦都更計畫重建後都很樂意，期望早日見證大樓重生。

彰化縣政府啟動員林市黃金帝國大樓公辦都更案，目前進行權利變換價值調查，依照市價換算現值。（記者張聰秋攝）

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