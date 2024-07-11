為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

281個地主樂了！ 員林市黃金帝國權利變換價值曝光

被彰化人稱為「廢墟蚊子樓」的員林市黃金帝國，荒廢20多年，終於迎來重生契機。（記者張聰秋攝）

被彰化人稱為「廢墟蚊子樓」的員林市黃金帝國，荒廢20多年，終於迎來重生契機。（記者張聰秋攝）

2024/07/11 20:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕被彰化人稱為「廢墟蚊子樓」的員林市黃金帝國，荒廢20多年，終於迎來重生契機。彰化縣政府啟動公辦都更計畫，進行281個地主的權利變換價值調查，依照現有市價及土地與建物價值，估算權利變換後的新價值，參與都更的地主，未來可選擇獲得新大樓產權或拿回現金。

彰化縣政府建設處長劉玉平表示，縣府委由估價師目前正在進行281個地主的權利價值調查，後續都更採取權利變換，評估原有價值後扣除重建興建成本，再做權利價值分配，也就是權利變換，變換價值確定後，未來就看地主要拿到新大樓的產權，或拿回現金。

劉玉平指出，權利變換價值計算，依照目前市價換算現值，包含開發案（黃金帝國）周邊不動產成交價格及市場行情，目前員林市的市場行情，土地商業區每坪價格約在60萬元到65萬元之間，建物單坪價格則在35萬元到40萬元之間。未來重建完成後，將有一個最小單元，權利變換權利金若高於此單元的地主可選擇新建築物的產權或現金，否則將以現金補償。

這個都更案與彰化市喬友大樓自辦都更不同，黃金帝國涉及公有土地與私有土地合併開發，執行難度較低。開發完成後，公有土地和私有土地皆會變換成新的產權。

黃金帝國與喬友大樓均位於火車站精華區，一個是員林火車站，一個在彰化火車站。黃金帝國的優勢在於目前市區內這樣規模的土地非常稀少，此地塊合併公有土地後有1530坪左右且地形方整，預計會吸引大量投資開發商前來洽詢，未來有望成為員林市中心的新地標。

劉玉平強調，黃金帝國都更案目前進展順利，建築物荒廢20年無住戶居住，若非政府主動推動，難以整合所有地主，多數地主得知縣府透過公辦都更計畫重建後都很樂意，期望早日見證大樓重生。

彰化縣政府啟動員林市黃金帝國大樓公辦都更案，目前進行權利變換價值調查，依照市價換算現值。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府啟動員林市黃金帝國大樓公辦都更案，目前進行權利變換價值調查，依照市價換算現值。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1530坪地標將消失！彰化最大危樓 員林「黃金帝國」10月開拆
2024/06/16 16:34

1530坪地標將消失！彰化最大危樓 員林「黃金帝國」10月開拆
彰化首例公辦都更 「廢墟蚊子樓」員林黃金帝國明年拆除招商
2024/07/11 15:57

彰化首例公辦都更 「廢墟蚊子樓」員林黃金帝國明年拆除招商

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
員林「危樓」黃金帝國竟列防空避難所 民眾：等著被活埋嗎
2024/05/10 16:22

員林「危樓」黃金帝國竟列防空避難所 民眾：等著被活埋嗎
「鐵達尼號在這看的！」 彰化員林黃金帝國拆除倒數 民眾揪團寫生留回憶
2024/05/11 19:02

「鐵達尼號在這看的！」 彰化員林黃金帝國拆除倒數 民眾揪團寫生留回憶

「合雄大境」引領桃園新風貌 開創千坪新地標
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播