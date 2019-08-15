新北市區10大高需求自行車道設置 蘆洲、新莊兩處將暫緩

2019-08-15 18:09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局去年3月依據YouBike起迄點大數據資料分析，提出「市區10大高需求市區自行車道規劃」，審計處審核去年預算執行成果，指出總路線約11.2公里，僅完成增建4.06公里，路網未盡完善；交通局表示，配合捷運復舊工程施作，降低對民眾的影響，預計10月底前完成板橋、中和景平路人行道復舊後，建置比例會大幅提升。

交通局去年初分析YouBike起迄點資料，剔除任一端點不在新北市、同站租借、月趟次80以下的站點，尋找出29條熱門騎乘路徑；綜合考量道路空間、車行速度及串聯性，篩選出10大高需求規劃市區自行車路徑。

審計報告指出，板橋建置的車道路線與原規劃的路網不符，且無法有效串連各公共自行車租借站；10大高需求市區自行車路線約11.2公里，到去年底僅完成4.06公里；部分橫跨雙北市的車道牽引坡度陡峭，不符合使用需求。

交通局科長陳建成指出，市區自行車道的設置配合捷運復舊工程進行，目前板橋施作約650公尺、中和景平路約4公里，預計10月完工後，建置比率會大幅提升；另一方面，路網設計要考量停車及行人需求，與地方溝通後，部分路段會重新檢討。

他指出，蘆洲長榮路段因環運動中心規畫自行車道，與新莊中華路1段一樣，都受限於道路線型、行人通行量大，相關單位尚無建置共識，都將暫緩，等未來道路線型調整、人行道環境改善後再研議設置。

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