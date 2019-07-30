烏日首條堤防自行車專屬道將完工 被爆沒有引道

2019-07-30 15:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日大里溪堤防的自行車專屬道將於9月完工，全長1.2公里，但有單車族反映，自行車道竟只有尾部引道，起站並無引道，要如何騎上自行車道？

觀光旅遊局專門委員葉慶隆表示，此條自行車道還在施工，原本暑假可完工，但因申請河川工地申請過久，造成完工期比原先預定晚，但預計9月可完工，至於單車族質疑開端處處有引道，他表示，目前先完成尾端的引道，開端則還在施工。

中市觀旅局在烏日環河路旁的大里溪堤防，規劃了1.2公里的自行車道，寬達4米，民眾可從湖日廣場堤防騎到烏日大橋下的斜張橋堤防，沿途可看到大里溪的自然美景。

觀旅局從去年10月開始，展開從湖日廣場到烏日大橋下的環河自行車道的工程施工，全長1.2公里，寬4米，地面是混凝土粉光拉毛鋪面，欄杆是塑鋼材質，不容易腐朽。

此外，環河自行車道在烏日大橋的斜張橋下設一個休憩平台，此一休憩平台因為在烏日大橋下，上方有橋遮陽，因此在休憩平台休息，不怕被太陽曬，而且徐風吹來，非常舒服，此處也是整條自行車專道的終點

由於環河路堤防自行車道巳近完工階段，也拆掉欄桿，就有單車族想騎看看，但是騎士從湖日廣場開始，想找上堤防的引道，竟然都只有行人階梯，沒有引道，直到烏日大橋下，才看到自行車的尾端有引道，該騎士表示，這樣的設計是不是有問題，難道從尾端騎上自行車道嗎？

張姓單車騎士表示，他住在環河路附近，最近看到堤坊自行車的欄桿已拆除，便想去騎騎看，豈料只看到尾端有引道，開端則只有階梯，他看到有階梯有斜坡，可是這樣的斜坡約有45度，坡度太陡，相當危險，不應是自行車的引道，市府是否設計有誤，他也覺得自行車道只有1.2公里太短了。

觀旅局專委葉慶隆表示，整條自行車道還在施工，開端引道還未完工。

觀旅局並表示，烏日環河路自行車道長1.2公里，但若民眾騎不過癮，可在下引道後，繼續往前環河路人行道騎到五光路口，有路標指引民眾可騎往正在施工的霧峰的乾溪及烏溪自行道，等於可繞著大里溪、烏溪的自行車道而行。

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