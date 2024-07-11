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竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽 看水上鋼鐵人特技表演

新竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽20日登場，邀親子及市民到青草湖參加賽事外，也可看水上鋼鐵人特技表演及遊湖逛市集，感受青草湖的休閒風。（記者洪美秀攝）

新竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽20日登場，邀親子及市民到青草湖參加賽事外，也可看水上鋼鐵人特技表演及遊湖逛市集，感受青草湖的休閒風。（記者洪美秀攝）

2024/07/11 14:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府首次舉辦青草湖環湖小鐵人趣味賽，除可結伴在陸上路跑2公里，還可在青草湖面划SUP，及看水上鋼鐵人噴射表演，城銷處邀請市民20日來青草湖，為參賽者加油外，也能體驗青草湖的湖光山色美景，還可聽音樂，逛市集，體驗陽光活力滿點的週末時光。

以4歲到12歲為主要成員的夢飛競技啦啦隊，今天也帶來精采的啦啦隊表演，讓青草湖環湖小鐵人充滿活力，更成為青草湖活動的最佳代言人。城銷處表示，青草湖是封閉式水域，水面平靜，很適合SUP立式划槳和天鵝船環湖活動，這些休閒活動深受竹市及外縣市民眾的喜愛，已成為竹苗區SUP新熱點。

城銷處表示，青草湖環湖小鐵人趣味賽不是採傳統鐵人三項的游泳、腳踏車和馬拉松路跑，考量青草湖與周邊環境，創造出結合路跑和SUP兩項運動的小鐵人賽。且為推廣活動，採取不計時、不記名次的方式，邀請8歲至14歲的兒童及青少年與家庭成員共同參賽，用運動感受青草湖。

城銷處表示，20日的活動雖已報名額滿，當天還有豐富的活動，包括湖畔音樂表演、文創市集等，及精彩水翼板表演、水上鋼鐵人表演。此外，暢遊青草湖打卡還可領取限量紀念品，邀市民一起來體驗青草湖的運動休閒熱潮。

新竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽20日登場，市府今天舉辦記者會，以精采的小朋友啦啦隊表演，邀親子及市民到青草湖參加賽事。（記者洪美秀攝）

新竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽20日登場，市府今天舉辦記者會，以精采的小朋友啦啦隊表演，邀親子及市民到青草湖參加賽事。（記者洪美秀攝）

市府今天舉辦記者會，以精采的小朋友啦啦隊表演，邀親子及市民到青草湖參加賽事，也可看水上鋼鐵人特技表演及遊湖逛市集。（記者洪美秀攝）

市府今天舉辦記者會，以精采的小朋友啦啦隊表演，邀親子及市民到青草湖參加賽事，也可看水上鋼鐵人特技表演及遊湖逛市集。（記者洪美秀攝）

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