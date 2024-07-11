夏天吃冰、喝茶、看煙火！「2024台灣仲夏節」七大活動內容一次看

仲夏來了冰品巡迴車。（觀光署提供）

2024/07/11 14:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕夏天出遊！交通部觀光署打造台灣夏季旅遊魅力的全新年度活動「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，囊括「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」等活動主軸，在酷暑中也能清涼一夏。

仲夏來了直覺想到的就是冰品及茶飲，觀光署今年將茶飲、咖啡及冰品集結成「來呷茶咖冰」主題，透過觀光署所屬管理處及各地方政府響應活動主題，在暑假一開始整理出各式夏季清涼活動。

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1、「Fun遊高屏∙清涼呷冰」：即日起至9月30日，觀光署所屬茂林管理處以產業跨界結盟型態，透過通路、旅遊、美食、餐飲及冰品的結合，只要按讚打卡就可以獲得限量枝仔冰。

2、「夏日山車祭」：7月27日在關子嶺溫泉區舉辦，觀光署所屬西拉雅管理處將以山車拉行及祈福儀式，結合冰品及啤酒辦理行銷活動、街頭藝人演出及周邊行銷推廣，熱鬧滾滾。

3、「呷涼節」：自即日起至8月31日在觀光署所屬參山管理處遊客中心（包含南庄遊客中心、獅山遊客中心、谷關遊客中心、梨山遊客中心、八卦山遊客中心及松柏嶺遊客中心）推出特色冰品，只要在遊客中心依指定方式完成跳舞，按讚打卡即可免費享用限量冰品。

4、「魅力茶薰‧六感饗宴」：7月20日在台北車站多功能展演區由觀光署所屬參山管理處於現場安排茶藝表演、品茶體驗，以及轄區內特色產業及觀光圈業者參與，展示優質產品及美食活動。

5、「大稻埕夏日節」：自7月17日至8月10日有精彩煙火秀搭配音樂展演、遊船體驗、夏日美食飲品，一起體驗台北舊城的在地風華。

6、「台中國際糕豐會」：8月10日正式登場，著重台中市午茶觀光相關活動，巧妙結合糕餅品牌、店家及旅宿業，共同開發午茶商品與體驗，深化台中午茶品牌，提供豐富的觀光體驗。

7、「屏東涼夏季」：於7月13日、14日，以台味復古為主題，並延續去年最Cool冰品饗宴，邀請多攤在地冰品店家融入屏東在地特產參與活動，來一趟就有多款選擇，呷冰透清涼。

另外，搭配今年活動的「仲夏巡迴車」也將規劃一系列巡迴活動，民眾可以跟著「仲夏巡迴車」品嘗全台在地特色冰品，只要在活動期間蒐集「仲夏巡迴車」專屬紀念章、微笑南灣十大展館主章樣任一枚、、及國家風景區管理處特色章樣任一枚，即可獲得抽獎機會，將抽出限量百夫長旅行箱等好禮，更多活動詳情可上2024台灣仲夏節活動網頁或上「阿里山 新印象」Facebook粉絲專頁 瞭解更多活動消息。

台灣仲夏節主場活動開幕式。（觀光署提供）

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