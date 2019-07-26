騎遊山海河！頭前溪南岸經典自行車道 明年5月底完工

2019-07-26 20:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕千呼萬喚！新竹縣頭前溪南岸自行車道沿著台鐵內灣支線及台68線高架橋下行進，沿途可遠眺頭前溪及飛鳳山的美景，可惜後段受限地理環境，令騎士卻步；經縣府爭取中央補助重新規劃，今天動工著手改善瓶頸路段，預計2020年5月底完工後，可串連銜接浪漫台3線與台1線，還可延伸至桃竹苗濱海自行車路網。

交通旅遊處說，這項工程西起新竹縣竹東鎮二重埔與新竹市交界處，東迄於竹東河濱生態公園與台3線交會處再迴圈至公園內，全長約17.2公里，沿線行經頭前溪南岸高灘地、中正橋下、台68線橋下、國道3號高速公路橋下及竹東河濱公園。

事實上，針對台68線南岸的自行車路網，縣府早在2013年即向教育部體育署爭取了1875萬元，利用既有農路及高架橋下空間，施做中正橋下至竹東二重埔段；但後段因受到地形坡降高及河川防洪等因素影響，高低差太大，且發生多起騎士不慎摔傷的意外，令民眾卻步，只得繞經中興路二段再進入河濱公園，無形中減少了民眾騎乘的意願。

新竹縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥及民意代表等地方人士出席動工典禮。楊文科說，這條自行車道的瓶頸，歷經議員、鎮長的反映，在地方殷切期待下終於動工！工程重要之處，在於東西向可銜接竹東山城到南寮海岸，之後經由濱海自行車道，北往桃園、南接竹苗，提供騎士一覽山海河美景的經典路線。

工程總經費約8000萬元，其中，體育署補助5600萬元，縣府自籌2400萬元。富林工程公司簡報說，工程內容包括自行車的車道、棧道及新建橋梁、交通號誌標線、休憩站、彩色鋪面及綠美化等，並將利用河濱公園內步道拓寬鋪設自行車道，總工期300曆天，預計2020年5月底完工。

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