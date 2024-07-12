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鄭文燦被認定串證收押 綠委：尊重司法、但高虹安還與關係人往來公平嗎？

鄭文燦在桃園市長任內涉入土地開發案收賄，2度獲交保後桃園地檢署再提抗告，桃園地院11日裁定收押禁見。（資料照）

鄭文燦在桃園市長任內涉入土地開發案收賄，2度獲交保後桃園地檢署再提抗告，桃園地院11日裁定收押禁見。（資料照）

2024/07/12 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕前桃園市長鄭文燦涉土地開發收賄案，桃園地院11日開第3次羈押庭，法官裁定收押禁見，理由為鄭文燦疑與秘書串證。對此，民進黨立委今（12）日質疑，同樣陷入涉貪案的新竹市長高虹安更加明顯，案件發生期間已經非常長，且能夠與所有關係人互動往來，「這樣公平嗎？」

鄭文燦疑涉貪11日被桃園地院裁定收押禁見，民進黨立委蘇巧慧受訪時，被詢及高虹安案即將要開庭，而判決稱其多次與助理串證，兩案相較有否標準不一。

蘇巧慧回應，所有的案件一旦進入司法程序，就應該要尊重司法，也相信司法，但在這個案件當中，高院裁定適用鄭文燦可能有實質影響力，而有串供之虞，才罰他收押，駁回了裁定，導致地院現在是收押的結果。

蘇巧慧說，她也不禁看到像高虹安，整起案件發生的期間已經非常長，又能夠與所有關係人互動往來，「我不禁想問，這樣公平嗎？」

民進黨立委郭國文認為，高虹安的部分其實更加明顯，已經看過好幾次報導 高虹安還教助理怎麼講，連文字和說法都出現了；相對於鄭文燦來說，情節輕重大家可以自行判斷，法官的裁決自由心證，公平與否大家都會有一個考量。郭也坦言，司法上要每位法官或司法人員有一致性標準，其實不是很容易的事，所謂自由心證就是如此，最後還是要尊重司法。

民進黨立委林俊憲表示，這件事大家都覺得非常遺憾，民進黨團討論議程法案的一些攻防，藍白現在在國會亂搞，大家看得很清楚，這是黨團應該優先面對的。至於鄭文燦案，就尊重司法調查、勿枉勿縱，也希望司法能夠盡快調查清楚。

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