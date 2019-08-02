3張圖快速了解托育補助 中市府與粉專合推圖卡

2019-08-02 13:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院準公共托育新制8月上路，中市與「家有小怪獸」粉專合作推出宣導圖卡，市府新聞局今（2）日說，透過3張圖呈現孩子送各托育機構，家長能領的補助及台中獨有的加額補助，強調福利不減、從優補助，讓爸媽族群淺顯易懂。

新聞局長吳皇昇表示，新制上路後，家長最關心就是補助權益是否縮水？為此，市府與「香菇愛畫畫」及「家有小怪獸」粉專合作，藉由可愛、風趣又簡單的網路插畫，希望讓家長感受到市府照顧的美意，實質的受惠。

他也說，台中托育政策銜接中央，市府「升級再加值」既有的托育政策，讓托育補助更完善，8月新制實施後，中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，從優補助，預算完全到位，實質減輕家長負擔。

新聞局指出，2至4歲幼兒就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫家長支付，低收、中低收入戶免繳費用；0至4歲幼兒如未就讀幼兒園，每月領取2500元育兒津貼。

新聞局說明，台中的家長自己帶或是托育都有補助，福利更上層樓。2至4歲就讀幼兒園，中央無弱勢加額補助，台中則繼續核發；2至6歲送準公共化托育的幼兒，台中每月補助3000元，獨步全國，擴大投資下一代。

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