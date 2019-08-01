六都準公共化托育上路 台中5區準公幼仍掛零

2019-08-01 21:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕六都準公共化托育政策機制今起上路，教育部雖延長私幼加入準公幼期限，台中市趕在截止期限前雖新增兩家加入，共有113家私立幼兒園加入準公共化幼兒園，有1萬1800名學生受惠，但原沒有準公幼加入的5區仍掛零；教育局強調，未來會繼續加強鼓勵並提升公共化幼兒園班數補強。

中央準公共化托育政策自今天起納入六都實施，擴大補助2至4歲幼兒，教育局指出，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳4500元，差額由政府幫忙家長支付；若子女未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月則可領取2500元育兒津貼。

台中市教育局長楊振升指出，其中在公幼及非營利幼兒園部份，台中市108學年度共有235所公立幼兒園、11家非營利幼兒園，共容納1萬8000餘名幼兒就學。

至於私立幼兒園加入準公共化幼兒園部份，292家符合準公幼標準的園所，台中市原本有111所簽約加入準公幼，因分布不均且包括梧棲、石岡、新社、大安及外埔等5區，沒有私幼加入準公幼，讓不少家長感嘆「福利看得到吃不到」。

教育局指出，教育部將加入準公幼期限自7月20日延長到31日，經多方鼓勵下，最後又新增兩家私幼簽約，中市準公幼達到113家，可容納1萬1800名幼兒入學，但倍受矚目的5區仍維持掛零上路。

教育局指出，5區原本私幼數即不多，符合準公幼標準僅5家，經逐一連繫鼓勵，但業者多因觀望最後未選擇加入；但目前包括外埔、大安、石岡的公幼數已符合在地需求，另新社今年有新增1班公幼；至於梧棲目前有7所公幼，核收480人，未來會加強增園增班。

楊振升說，目前中央雖對準公幼提出包括補助教師進修及20到40萬元的設施設備費等誘因，但因限制「兩年內不能調漲學費」，以致不少私幼存在觀望態度。

教育局統計，目前2到4歲幼兒新學年仍有約有5萬6000人就讀私幼或未入學領育兒津貼；楊振升指出，除了持續加強推廣準公幼，台中市另提出公幼倍增計畫，今年包括公幼及非營利幼兒園已增41班，增加1151個招生名額，預計明年再增88班，預計到111學年度達到增班180班的目標，讓更多幼兒受惠公共化政策。

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