好消息！911所私幼加入準公共化 9.2萬幼童可讀平價幼兒園

2019-06-21 18:30

〔記者林曉雲／台北報導〕108學年私幼加入準公共化行列，教育部國教署副署長許麗娟今天說，目前已有911園加入、占比符合資格私幼園數的39.2％，將有9.2萬名幼童可就讀平價幼兒園，平價教保服務也增為52％，為了讓更多私幼加入準公共化，教育部延長申請截止日期到7月10日。

教育部長潘文忠說，105年教育部學前教育預算是95億元、今年投入240億元，109年將投入387億元，4年間成長了4倍，將近4百億元的預算主要是用在擴大公共化、準公共幼兒園及育兒津貼，預計到113年將增加3000班，多照顧8萬6000個小朋友。

此外，許麗娟說，教育部從108學年度起，推動「幼童專用車屆齡汰換補助計畫」，鼓勵幼兒園加速汰換屆齡的車輛，預計未來10年平均每年逐步汰換屆齡的車輛約為300到400輛，109年再啟動「幼兒園新購幼童專用車補助計畫」；汰換或購置的補助經費，將以購置車輛價格之4成為補助上限，至少會補助30萬元，藉由全面提升全國幼童專用車的安全性，讓家長更安心。

而對於未參加公幼或準公幼的幼童，許麗娟說，從今年8月1日起，一個幼童會有2500元育兒津貼，如果家中有3個小孩，第3個小孩會增加1000元、月領3500元育兒津貼。

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