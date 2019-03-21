全教總批準公幼：家長沒省到錢、老師沒加到錢

2019-03-21 11:28

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今指出，政府大推準公共化幼兒園，宣示家長每月負擔不超過4500元，初任教保員月薪2萬9千元保障，但經調查後，發現教師3成教師薪資低於保證，家長每月被加收托育費、多元才藝課等，認為問題須解決。

全教總理事長張旭政表示，107學年上路的準公幼有309家私幼加入，可招收31761名幼兒，但調查發現，準公幼的教保員有3成月薪未達政府宣稱的2萬9千元，最低回報月薪是2萬1千元，分別是彰化縣及嘉義縣，建議應查核。

全教總也發現，私幼加入準公幼後，把原先9小時的教保服務下修為8小時，多出1小時要家長負擔延托費，約9成園所都有加收課後托育費，更以調整教學為由，聘非教保員入班教美語、音樂、美術等，每月多收1200元的多元才藝課，家長比較後，準公幼也未降收費，僅比之前省500元而已。

張旭政質疑，準公幼政策中，家長沒省多少錢，教師也沒被加到薪，但政府補助已貼給園所，卻未見園所任何硬體改善，「到底好到誰？」恐肥了業者荷包，呼籲政府落實減輕家長托育負擔。

針對挨批準公幼「肥了業者口袋」，中華幼教協會及幼教聯合總會駁斥，認為加入準公幼，學費受管制，也重申私幼並無綁架政府，是政府強調雙方合意才能成立，應是私幼幫助政府推準公共化，而先行15縣市中，符合加入資格者，僅36％願意加入，呈現絕大多數私幼沒有意願參加準公幼。

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