帶頭向中央「搶錢」 盧秀燕︰準公共化托育補助勿一國兩制

2019-06-27 16:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕週二才要求市府局處首長爭取中央預算不必客氣，今（27）日於行政院會帶頭向中央「搶錢」，要求中央推動準公共化托育，補助標準應全國一致，不能只給台中一半經費，一國兩制並不公平，她要一起為其他縣市為此向行政院請命。

盧秀燕上任半年，多次向中央喊話爭取補助經費，因此被網友封為「中央處理器」。她週二在市政會議表示，台中市每年上繳中央約1400億元稅金，過去4年累計將近6000億元，希望市府各機關要更認真爭取中央經費，「據理力爭、千萬不要客氣」。

市府轉述，盧市長在行政院會指出，六都首長出席率最高是她，因為她深信行政院長蘇貞昌所說的中央地方是友善夥伴關係。但準公共化托育政策，經查許多縣市都全額補助，台中、台北、桃園、台南卻因實施較早，中央僅給一半補助。

她又說，市府去年度編列19億元，就必須多負擔一半經費9.5億元來配合中央補助新制，造成「一國兩制」的現象，此對台中不公平，但新市府團隊仍然咬緊牙關追加預算，讓中市父母可以獲得延續和從優的補助。

盧市長表示，她要一起為其他縣市請命，請求中央應有全國一致的補助標準，也展現對地方托育幼教的關心。

對此，蘇昌貞回應，針對縣市原本已經有做的部分，因為本來就有做，所以他認為中央不再額外補助。台中市需要經費補助，中央一定會按輕重緩急協助，例如國道1號銜接台74線工程就由中央全額補助46億元，不會一毛錢都沒給。

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