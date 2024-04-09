桃捷綠線延伸中壢拚2031通車 捷工局今步行路線踏勘

桃市捷運工程局長劉慶豐（右1）帶隊踏勘捷運綠線延伸中壢，圖右的中山東路接近崁頂路旁空地皆為軍方所有。（記者李容萍攝）

2024/04/09 22:01

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院去年12月29日核定「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃」，全線長約7.2公里，共設置5座車站，計畫總經費約361.59億元，串聯中壢、八德兩大都會區，預計2031年底完工通車；桃園市政府捷運工程局為確保捷運綠線延伸中壢順利於今年底動工，今（9日）與市府相關局處及桃園大眾捷運公司，由亞新工程顧問公司人員說明，以步行方式完成路線踏勘，實地了解路廊沿線於未來施工時將遭遇的課題，沿途定點討論，盼有助於後續工程推動。

捷工局長劉慶豐表示，「桃園捷運綠線延伸中壢」計畫路線起於八德區捷運綠線G01站，沿「建德路至崁頂路」新闢道路、中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢火車站與捷運機場線A23站銜接。辦理現地踏勘可充分掌握工程推動時與兩大捷運路線的界面，並提前針對各界面提出相應對策，同時實際了解未來捷運沿線周邊的開發效益，以高效及複合式土地利用作為目的導向，評估增加可劃設為捷運開發的用地，用以提升周邊社經發展，促進未來沿線交通與經濟。

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途經中壢區中山東路與崁頂路路口的GE02站北側仁慈四村及其西側停車場時，捷工局副總工程司魏光譽提到，此停車場及東側空地皆為軍方所有，目前並無新的眷村闢建計畫，且仁慈四村現況僅為3層樓建築，對於緊鄰捷運站周邊土地而言，使用強度過低，若能協調國防部同意將GE02站周邊土地皆納入捷運開發區，則可全新造鎮模式創造忠貞地區另一繁榮聚落。

另外，GE03站南側為廣大中華電信公司桃園第三客網中心土地，可協調中華電信公司增加參與聯合開發面積，以工程設計手段保留電信公司使用功能，並納入商業及住宅開發，大幅增加捷運開發效益，活絡地方。

此外，GE05站位於環中東路附近住宅密集，居民及學生較多，未來軌道上方回填區可保留空間不全數回填，以提供民眾休閒聚會舞蹈的空間。未來車站可採下沉式設計，結合體育園區景觀與治洪功能，創造體育園區內具備交通功能的特色建築；以及GE04普仁國小及GE03富台國小學童行走環境較為侷促，未來可在捷運施工時，優化人本環境健全行走空間。

桃市捷運工程局長劉慶豐（左1）帶隊踏勘捷運綠線延伸中壢，沿途定點簡報討論。（記者李容萍攝）

中壢區中山東路與崁頂路路口的GE02站北側仁慈四村及其西側停車場及東側空地皆為軍方所有。（記者李容萍攝）

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