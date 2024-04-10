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藏壽司新莊宏匯店連爆2次食物中毒！ 新北衛生局勒令暫停營業

藏壽司新莊宏匯店連爆2次食物中毒，衛生局派員調查。（新北市衛生局提供）

藏壽司新莊宏匯店連爆2次食物中毒，衛生局派員調查。（新北市衛生局提供）

2024/04/10 19:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市4位民眾4月7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐，飯後出現腹瀉、嘔吐症狀，疑似食物中毒。新北市衛生局表示，3月31日也接獲2人疑似食物中毒通報案，由於該店一年內接獲2次食物中毒通報案，已達暫停作業標準，命藏壽司新莊宏匯店停業。藏壽司須提出改善報告書，並經由現場複查合格後，才可恢復營業。

4位民眾前往藏壽司新莊宏匯店用餐，出現疑似食物中毒症狀。衛生局獲報前往該店稽查，現場見排油煙罩有灰塵及烘碗機有裂縫等缺失，命業者限期改正，若仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰；現場依據民眾提供的炙燒起司鮮蝦及抹茶霜淇淋進行檢驗，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，3月31日亦曾接獲藏壽司新莊宏匯店2人疑似食品中毒通報案，衛生局當時已派員稽查，雖環境衛生及抽驗結果皆符合規定，但1年內已接獲2次藏壽司該分店疑似食品中毒通報，已達暫停作業標準，故命藏壽司新莊宏匯店自即日起暫停作業。

衛生局派員調查藏壽司新莊宏匯店。（新北市衛生局提供）

衛生局派員調查藏壽司新莊宏匯店。（新北市衛生局提供）

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