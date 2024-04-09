週三南北兩樣情！北東偏涼 中南部高溫衝31度

週三（10日）仍有殘餘水氣，大台北地區有零星降雨機率。（記者羅沛德攝）

2024/04/09 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（10日）降雨趨緩，白天北部及宜、花高溫為22至25度，整體來說仍偏涼，其他地方則可以來到28至31度，感受溫暖微熱。

中央氣象署提醒，明天（10日）整體降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，東半部地區及西半部山區為多雲偶有短暫雨的天氣，而大台北地區亦有零星降雨機率，中南部平地則轉為多雲到晴、較為穩定的天氣。

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溫度方面，受東北季風影響，清晨中部以北及東半部天氣較涼，低溫為19、20度，南部則為23度左右，而白天北部及宜、花高溫預估為22至25度，與今日相比稍回升，其他地方則可以來到28至31度，感受溫暖微熱。

天氣風險公司表示，明天東北季風就會逐漸減弱且華南雲系亦會遠離，北部、東部及中南部山區的降雨影響將會更為減緩，中南部天氣更是轉為晴天。

週四至下週日（11日～14日）則是受高壓迴流影響，各地為晴時多雲較穩定的天氣，期間或許迎風面的東部有些零星地形降雨，或午後山區受熱力影響而稍有短暫陣雨，不過整體來說，這樣的降雨影響都不大。

中央氣象署也提醒，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海風浪較大，台灣海峽浪高來到3米以上，海上作業及海邊活動請多加留意；而由於近期地震頻繁，加上降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

紫外線方面，明天除了台南市為「過量級」，其餘縣市則為「中量級」和「高量級」。

空氣品質方面，明天東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週三白天北部及宜、花高溫預估為22至25度，其他地方可來到28至31度。（圖擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週三除台南市為「過量級」，其餘縣市為「中量級」和「高量級」。（圖擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週三北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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