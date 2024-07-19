國科會加入軍工科技 吳誠文：無人機、次世代通訊、衛星皆可推動

國科會主委吳誠文接受本報專訪透露，國防科研已不再像過去僅靠軍方或中山科學院，學術界乃至產業界都有龐大能量，國科會也從科研項目協助推動包含無人機、次世代通訊、衛星太空等，來協助國防產業發展。（記者于安亭攝）

2024/07/19 10:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣身處地緣政治，美國總統候選人之一的川普則要台灣「付軍費」換保護，總統賴清德的五大信賴產業更包含軍工，而國科會主委吳誠文接受本報專訪透露，國防科研已不再像過去僅靠軍方或中山科學院，學術界乃至產業界都有龐大能量，國科會也從科研項目協助推動包含無人機、次世代通訊、衛星太空等，來協助國防產業發展。

針對國防科技研發，吳誠文接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，過去國科會主政學界，國防部及中山科學院等負責國防產業及相關延伸新創公司等，但過去幾年眾多科研人力在學界、產業界形成且力量龐大，政府也慢慢轉變，除了既有國防發展機構之外，學界也透過國科會成立國防科技中心，投入相關科研項目，最主要有台大、清大、陽明交大、成大等。

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吳誠文說，賴清德總統在競選期間提出的五大信賴產業，其中便有提到軍工產業，以及安全監控、次世代通訊等，皆與國安有關，包含人民的安全及國土安全等都囊括，加上我們熟悉的半導體跟人工智慧（AI），整體皆相關且互相搭配。

吳誠文表示，國科會從中協助推動包含無人機前瞻技術、6G通訊，以及太空科技的低軌道衛星也是相關，讓國防軍工從國機國造、國艦國造等項目，慢慢延伸到民間企業亦可加入參與，如國防部也已宣布要仿效美國成立國防創新機構（DIU），就是希望透過科技領域的研發成果，所產生的新創公司，能夠也來協助我們國防產業發展。

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