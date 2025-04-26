獨家》上將之孫「捧賭場」1注100萬 反遭設局強擄爆打、勒索2300萬元

惡徒威脅連男把錢準備好，身陷黑道危害惶恐的他，希望市長盧秀燕主持公道。（記者張瑞楨攝）

2025/04/26 23:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕中華黃埔協會創會會長、曾參與抗日作戰，自稱是五星上將的連行健（已故）之孫連姓男子，認識「三七賭場」代理人小士，小士慫恿他「給角頭大哥開的賭場捧場」，輸錢只要付三成，不料，1注高達100萬元，連男玩百家樂一夜慘輸近2300萬元，他爽快拿三成680萬元給對方，卻被「設局」擄至汽車旅館爆打凌虐，恐嚇「我們有各種手段逼你吐錢」，勒索2300萬元贖金，連男忍痛苦撐，始終不認這筆帳，惡徒才釋放他。

不過，惡徒雖釋放連男，卻又威脅「把錢準備好，我們有你家的地址，可以找到你」，他在黑道陰霾下終日惶恐，懇求「市長媽媽盧秀燕給市民安居環境，希望我是最後一個被害人」，對此，台中市警局第四分局南屯派出所強調，涉案十多人全都到案（不含角頭），將依妨害自由等罪名函送台中地檢署。

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連男說，他經商與買賣虛擬貨幣而小有財富，綽號小士的朋友是賭場代理人，邀他到一位角頭大哥經營的賭場「捧場」，這是「三七場」，不論輸贏，賭場都不會跟賭客收錢或給錢，雙方都是透過賭場代理人，如果賭客輸錢，代理人必須繳交賭場三成，其餘七成由代理人支配。

連男回憶說，小士與他約定，如果他賭輸，小士不拿七成，他只要支付繳給賭場的三成，3月25日凌晨他到西屯區一處商業大樓內的賭場，至當天上午9時，1注100萬元，一夜賭輸近2300萬元，當天下午結算，他要付三成680萬餘元，小士卻失聯，他於是透過LINE聯繫角頭，請角頭把680萬元轉交小士，角頭答覆說，會派小弟處理。

綽號阿重的小弟聯繫連男，約在28日深夜在南屯區一家星巴克見面，連男與朋友共5人，把680萬元放車內赴約，兩位小弟把5人帶到星巴克對面大樓的一處房間，連男驚見失聯的小士在場，另有綽號阿重等六名男子，此時，突然湧入十多人，持球棒與電擊棒爆打連男與朋友，逼連男下跪，用束帶綁手，頭套罩頭，膠帶捆住眼睛嘴巴，還在連男耳邊拉槍機，發出子彈上膛聲，電擊甚至用打火機燒烤，持手機錄音，逼連男承認欠債2300萬元，威嚇要拍連男裸照、押到山上凌虐，「有各種手段讓你吐錢」。

連男手機與8000元現金被搶走（650萬元現金在車內），他虛以委蛇說，「我可以給2300萬元，但我不認識你們，不要逼我承認欠債」，之後，連男被6人押到南投縣一家汽車旅館繼續毆打，逼他通知家人準備2300萬元贖金，連男始終咬牙不配合，惡徒與大哥電話討論後，可能對連男的嘴硬也沒輒，威脅「把錢準備好，我們有你家的地址，可以找到你」，把他與手機丟包在摩鐵附近，歷經3小時苦刑驚魂，遍體鱗傷的他終能脫身。

連男說，他是正當生意人，卻遭強擄勒索與毆打折磨，還差點被拍裸照羞辱，這群惡徒現在仍到處趴趴走，甚至假冒快遞登門想騙他出門，猖狂已達侵門踏戶程度，他身陷黑道危害的惶恐中，希望市長盧秀燕幫他主持公道，給他一個正義，給市民安居環境，不要再有下一個被害人。

連男的肩膀被打得大片瘀青，令人看得怵目驚心。（連男提供）

連男手臂有明顯的束帶綑綁勒痕。（連男提供）

連男手臂有明顯的束帶綑綁勒痕。（連男提供）

連男出示手腕被束帶綑綁的勒痕，他活在黑道勒索陰霾中，盼望市長盧秀燕主持公道。（記者張瑞楨攝）

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