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    查水表？因為沒標是鴨蛋雞蛋...幫連署罷免洪孟楷餅店遭罰20萬

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

    2025/04/24 15:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免立委洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」今日指出，目前連署書已累積3萬7046份，呼籲選民站出來走完最後一哩路。不過罷團也透露，之前三協成餅舖宣布停收連署書，原因是因為被查水表罰20萬，理由竟是「鹹蛋黃沒標示是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」。「罷洪！！刻不容楷」領銜人阿翔也說，請大家原諒罷團蓋牌，因為發現對手奧步真的太多。

    綜合媒體報導，「罷洪！！刻不容楷」今日指出，團隊在4月14日宣布收到3萬6000多份連署書後選擇蓋牌，希望大家原諒，因為對手的奧步實在太多。罷團提到，雖然老闆說要低調，但他還是認不住要透露，長期支持罷團會幫忙收連署書的餅店三協成餅舖，被查水表罰了20萬，理由是食品標示不清，沒有標示蛋黃酥裡面的蛋黃是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。

    新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家，但本月16日店門口卻突然貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。罷團當時表示，理解店家選擇，感謝過去鼎力相助。

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