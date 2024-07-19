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打造台灣智慧科技島 吳誠文：國科會推跨部合作應用AI

針對台灣下階段科研布局，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，將從跨部會應用做起，驅動產業使用AI，並訂定AI基本法，來形塑人們習慣使用AI的文化，建設台灣成為「人工智慧之島」。（記者于安亭攝）

針對台灣下階段科研布局，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，將從跨部會應用做起，驅動產業使用AI，並訂定AI基本法，來形塑人們習慣使用AI的文化，建設台灣成為「人工智慧之島」。（記者于安亭攝）

2024/07/19 10:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球科研日新月異，台灣憑半導體優勢，成各方拉攏與不可忽視的目標，但面對下階段布局，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，將從跨部會應用做起，驅動各產業都使用AI，並訂定AI基本法等，來形塑人們習慣使用AI的文化，建設台灣成為「人工智慧之島」。

吳誠文接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，許多重大科技政策項目，未來將朝跨部會整合，如「AI應用」就要先從各行各業的知識，了解應用端需求，再回推科技研發，以及推動產業時需哪些部會參與，與過去由單一部會執行不同，因要滿足各行業需求勢必要跨部會合作。

而吳誠文上任時曾宣布要推「產業數位化」，他受訪也進一步解釋，如在農業領域，從業人員高齡化、少子女化，需要發展更多智慧機器協助農漁民，減少人力、達高品質收成，可囊括耕作、種植乃至行銷各方面；教育領域則要更普及AI知識、工具及方法，善用科普前進中小學，而非讓教師花長時間進修，可透過大學端製作AI系統與軟體來協助中小學。

吳誠文還說，國科會轄管三大科學園區，分散各縣市，牽涉產業眾多，國科會也藉此與產業密切合作，並嫁接到政府各個部會來推動科技預算，不只上述提到的農業，還有衛福部主管的醫療產業、藥品生技、照護領域等；不用提經濟部接觸的產業更是非常廣泛；而數位發展部則處理資料應用等。

總統賴清德上任時特別強調要把台灣建設成人工智慧之島；吳誠文受訪則說，是否成為AI之島，有一個重要判斷指標，就是「我們的人民是否有使用AI工具跟系統的文化」，意即百工百業都一定要連結到AI，這也是國科會正扮演的重要協助角色，包含制定AI基本法草案，讓政府在全球AI浪潮下不落後，目前條文規範重點是，賦予各部會機關有責任且須積極推動AI，創造產業創新發展良好環境，但有特別注重人權保障，避免新科技傷害人民，規範AI的使用必須是正面的。該草案已進入60天預告期，預計10月報行政院審議。

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