18縣市飆高溫 氣象專家估雙颱最快今生成

氣象專家吳德榮指出，預估南海的「熱帶低壓」，今日將發展為「輕度颱風」並朝海南島前進，對台無影響。至於另一「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，今日亦將發展為「輕度颱風」，向西北轉北北西前進。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/20 07:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署針對颱風動態預估，目前菲律賓東方海面為一大低壓區，其中位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來將朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，週末也有發展為輕度颱風的趨勢，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動，下週一至下週三並有接近台灣附近的可能。不過目前颱風尚未生成，其確切發展位置、強度及未來行徑方向仍在調整中，預報不確定性仍大，影響的程度則要視最後的路徑而定，氣象署密切監控中，請多留意最新的預報資訊。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，預估南海的「熱帶低壓」，今日將發展為「輕度颱風」並朝海南島前進，對台無影響。至於另一「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，今日亦將發展為「輕度颱風」，向西北轉北北西前進，預估下週三（24日）在台灣東方海面時，已增強為「中颱」，為暴風半徑220公里的「中型颱風」，其伴隨的風雨不可小覷。

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針對颱風影響程度，吳德榮指出，關鍵在於其未來路徑，是偏在系集平均的左側或右側，對台灣的威脅將有天壤之別，故需何時發布何種的警報？各地會有多大的風雨？由於模式模擬仍將持續調整，過早臆測、也是枉然，應繼續觀察。

今天（20日）氣溫方面，各地大多仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍為33至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。氣象署也持續對18縣市發布高溫資訊，其中屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，台北市、新北市、台中市、台東縣等13縣市為橙色燈號，提醒應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

今日天氣方面，環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區及中南部平地有局部短暫雷陣雨，其中嘉義以南多數地區都有機會降雨，午後請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

沿海天氣方面，基隆北海岸有較強陣風，適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日（21日）各地仍高溫炎熱，高溫普遍在33至36度，尤其在大台北、桃園及中南部地區容易出現37度以上極端高溫，外出請多補充水分，慎防熱傷害；環境風場偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下午外出請注意天氣的變化。

週一（22日）太平洋高壓減弱，南邊低壓帶北移，環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；沒下雨時感受仍悶熱，各地高溫約３２至３６度。

週二至週五（23日至26日）熱帶性低壓帶或颱風預估由台灣東方海面北上，受其外圍環流影響，天氣不穩定，各地都有機率降雨；週二、週三東半部及南部容易有陣雨或雷雨，北部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週四、週五轉為西南風，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 36 29 ~ 34 27 ~ 33

今天（20日）氣溫方面，各地大多仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍為33至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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