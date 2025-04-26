南投立委馬文君、游顥罷團車隊掃街衝刺 拼5/2達標送件

南投縣罷免藍委馬文君、游顥團體，26日發動車隊掃街宣傳，駕著電動代步車的老人家看到車隊揮手致意，並高喊「加油!」。（記者張協昇攝）

2025/04/26 12:05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥團體，已分別收到約1萬5000份和1萬8000份連署書，距離通過二階連署法定門檻達8、9成，兩罷團今（26日）結合公民團體發動車隊展開全縣掃街宣傳，力拼於5月2日達標送件 。

南投縣被喻為鐵板一塊藍的罷免艱困區，投一「All罷馬」和投二「去游除垢」兩罷團，在發動一階意向書連署時原本不被看好，但在罷團志工鍥而不捨努力下，不只一階通過，二階連署份數也即將達法定門檻。根據兩罷團4月23日及24日公布的連署份數，其中投一罷免馬文君的團體已收到約1萬5000份連署書，距離法定門檻1萬8622份已達8成，並設定2萬7000份的安全門檻；投二罷免游顥團體，更已收到約1萬8000份連署書，距離1萬9833份法定門檻，進度破9成，並希望達2萬5000份的安全門檻目標。

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由於5月4日是罷免馬、游兩藍委二階連署截止日，兩罷團除發出告急文宣，加緊動員志工罷擺、家訪衝高連署份數外，今天也結合台灣公民陣線、台灣經濟民主聯合等公民團體發動車隊在全縣掃街宣傳，做最後1週的衝刺，號召民眾踴躍連署，沿途也有不少民眾表達支持，即有駕著電動代步車的老人家看到車隊，揮手高喊：「加油!、加油!」，讓罷團志工們相當感動。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，雖然5月4日是連署截止日，但罷團希望能在4月30日前即順利達標，且達到足夠安全份數，並於5月2日送件。

南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥團體，26日結合公民團體發動車隊展開全縣掃街宣傳，號召民眾踴躍連署 。（記者張協昇攝）

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